Tennistavolo, In serie a1 i campioni d’italia debuttano (ore 18) al palazzetto di avenza. Prosegue l’eterno duello tra l’Apuania del ds Volpi e la forte compagine del Messina La Apuania Tennistavolo debutta in casa contro il Messina per la 4ª giornata di A1. Le due squadre si sfidano con giocatori di alto livello, rendendo l'esito dell'incontro imprevedibile.