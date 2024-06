Terminetto in semifinale

VIAREGGIO

Manca ancora una ultimissima partita per stabilire chi tra So.Ve.Co/Per Ale e Varignano strapperà il pass per la semifinale del Torneo dei Quartieri.

So.Ve.Co./Per Ale-Croce Verde Discobolo 6-7. Partita spettacolare tra due squadre composte di giocatori di Serie D, Eccellenza e Promozione. Misuri porta avanti la So.Ve.Co./Per Ale, ma la Croce Verde Discobolo non è collettivo da arrendersi facilmente. I giocatori in forza al Viareggio salgono in cattedra, così Belluomini pareggia su punizione e Scaranna ribalta tutto. Monopoli salva sulla linea, ma il pari arriva comunque con Viola, dopo che Elia Galligani aveva mandato fuori giri la difesa della Croce Verde Discobolo. Dal dischetto è questa ultima a dimostrarsi più fredda.

Classifica: Croce Verde Discobolo 5, So.Ve.Co/Per Ale 1, Varignano 0. "La nostra è stata una partita di grosso sacrificio - sottolinea Giovanni Agostini della Croce Verde Discobolo -, alla luce delle tante assenze. Viviamo partita per partita ma con fiducia". "È stata veramente una bella partita tra due ottime squadre. Un plauso alla sportività dei nostri avversari. Purtroppo non so se potremo proseguire il torneo, perché ci mancano gli uomini per scendere in campo" dice preoccupato Andrea Bonuccelli della So.Ve.Co/Per Ale.

In semifinale ci saranno anche Terminetto e Campo D’Aviazione/Sa.Ve, mentre alla Inic Sda, esclusa per la differenza reti, resta un pugno di mosche in mano.

Terminetto-Campo D’Aviazione/Sa.Ve 3-2. Un vero tourbillon di emozioni. Terminetto avanti con il colpo di testa di Fejzai. Lorenzo Remedi raddoppia e la strada sembra in discesa, ma Luisotti ha il piede caldo e dopo un gol su punizione ne realizza uno anche su punizione. La partita viene decisa da Benedetti, con una mirabile conclusione nel sette. Terminetto-Inic Asd 1-2. Non basta all’Inic Asd un grande Gandini, autore di una doppietta. Remedi mette a segno quella rete che lancia il Terminetto.

Classifica: Campo d’Aviazione/Sa.Ve, Terminetto e Inic Asd 3. "È stata una partita equilibrata. Loro hanno meritato di vincere - dice Roberto Morelli del Terminetto -. Siamo cortissimi ma ci presenteremo sempre al campo per onorare questo torneo e ciò che rappresenta". "Abbiamo dato tutto, ma non è bastato. Fa male uscire per la classifica avulsa - ammette Bruno Peirone della Inic Asd -, ma riteniamo un onore poter comunque giocare un torneo così bello ed importante".

Sergio Iacopetti