Terranuova prima soffre e poi ribalta il Grosseto

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza, Petrioli (13’ s.t. Grieco), Bega, Privitera, Massai, Sacconi, Senzamici, Iaiunese (25’ s.t. Oitana), Marini (41’ s.t. Ricci), Tassi (13’ s.t. Dini), Cappelli. A disposizione: Ermini, Castaldo, Suplja, Cardo, Martini. Allenatore: Meniconi (Becattini squalificato)

GROSSETO (3-4-1-2): Raffaelli, Cretella (23’ s.t. Riccobono), Addiego Mobilio (45’ s.t. Benucci), Sabelli, Marzierli, Cela (38’ s.t. Sacchini), Bolcano, Macchi (28’ s.t. Grasso), Possenti, Senigagliesi (45’ s.t. Boiga), Guerrini. A disposizione: Pellegrini, Falasca, Frosali, Aprili. Allenatore: Malotti

Arbitro: Grieco di Ascoli (Di Meglio-Di Minico)

Reti: 7’ p.t. Cela, 21’ p.t. Senigagliesi, 35’ p.t. Bega (R) 43’ p.t. Tassi, 45’ p.t. Iaiunese

Note: ammoniti Marini, Cretella, Tassi, Dini. Angoli 1-4. Recupero 3’ p.t. e 5’ s.t.

TERRANUOVA – Il Terranuova Traiana vince in rimonta per 3-2 contro il Grosseto in una partita al cardiopalma. Sono i padroni di casa ad avere la prima occasione del match con Petrioli, che al 5’ arriva vicino al secondo palo con un cross senza trovare i compagni. Subito dopo arriva la risposta dei maremmani traversone di Addiego Mobilio per Cela, che è pronto a colpire di testa e a trafiggere Timperanza. Al 13’ si presenta una nuova occasione per gli ospiti. Tocca a Mobilio calciare una punizione, maè traversa. Nel capovolgimento di fronte Sacconi fallisce clamorosamente un gol a tu per tu con Raffaelli. Gol fallito, gol subìto. Al 21’ Senigagliesi firma il raddoppio del Grosseto.. Poi Marini viene messo giù da Guerrini in area: il direttore di gara chiama il penalty. È il turno di Bega, che tira centralmente. Raffaelli para, ma sulla ribattuta l’ex Sangio insacca. I locali rientrano in gara e mettono a segno tre reti in dieci minuti. Al 43’ eurogol di Tassi di collo sinistro su assist di Petrioli e dopo due giri di lancette è il 2006 Iaiunese a segnare. Cela al 10’ ci prova nuovamente, calciando centralmente. L’ultima opportunità è nelle mani di Benucci senza però realizzare il gol del pareggio.