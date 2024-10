Tifosi. Il club ’Il Perugino’ in festa: "I veri fenomeni siamo noi»

Neppure la pioggia ha frenato l’entusiasmo dei tifosi. A piazza Matteotti si è tenuta la festa del tesseramento del Perugia Club "Il Perugino" di Marco Finocchi. Il club del centro storico è quello con più iscritti, oltre duecento. Presente anche la sindaca Vittoria Ferdinandi, passata per un saluto e per rinnovare il suo attaccamento ai colori biancorossi. Alla serata il Perugia calcio ha partecipato con il dg Borras, i calciatori Seghetti, Lisi, Giunti, Giraudo e Squarzoni accompagnati da Massimiliano Rossi e Francesco Baldoni. Mattatore, Marco Finocchi: "I veri fenonemi siamo noi del club", ha dichiarato il presidente del club nel cuore della città. All’arrivo, nonostante il momento no della squadra, i giocatori biancorossi sono stati accolti con entusiasmo, tra pacche sulle spalle e incoraggiamenti per il campionato che non sta andando benissimo. Al termine della serata, i biancorossi hanno posato con la torta del club "il Perugino".

Il direttore generale Borras, investito in settimana da un vecchio articolo di giornale che parlava di coinvolgimenti poco chiari del suo vecchio club, ha voluto chiarire. "È importante partecipare a queste giornate, perché il cuore del calcio sono i tifosi, mi piace questo evento e tutti quelli che riguardano i nostri sostenitori. In merito alle voci uscite in settimane, non sono preoccupato perché è una non notizia, non ho motivo di preoccupazione, lavoro nello sport da trenta anni, mi dispiace solo per la mia famiglia, mia moglie e quattro figli, di cui due sono sempre su internet. Ho grande fiducia nel mio lavoro qui, per me è importante il rispetto di Faroni e il Perugia calcio".

F.M.