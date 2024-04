Top Volley Sono gli Under 17 a mettersi in luce

L’ultimo turno a ranghi completi, cioè con in campo tutte le squadre modenesi impegnate nei campionati minori di pallavolo, porta risultati tranquilli, e punteggi molto bassi: solo venti atleti sopra quota venti punti. Futuro. In compenso sono ben due, nei primi sette in graduatoria, gli Under 17 che si mettono in luce, cominciando con la vincitrice di tappa Martina Susio (foto), arrivata alla corte di Roberta Maioli a fine 2022, dopo essere cresciuta nel club bresciano del New Volley Gavardo: proiettata subito in B2, l’anno scorso a sedici anni ha messo a segno 371 punti con una media di 14,8 a partita, bottino destinato ad essere superato, visto che quest’anno la Susio ha già messo a segno 364 punti a tre turni dalla fine, con una media superiore di un punto a partita. Curiosamente, la schiacciatrice rossoblù ha vinto la tappa con soli 27 punti, punteggio che aveva già raggiunto il 18 Novembre, ma che le era valso solo il secondo posto, a due punti dalla Bisio della Bsc: dietro di lei tre ’boss’ della classifica, con il leader Marcello Andreoli della National Villa d’Oro e Luca Bigarelli della Kerakoll sassuolo staccati di un punto, e Rachele Natali della Drago Stadium Mirandola a tre. Dietro Federico Panzani della Green Star Taccini (foto), ecco l’altro Under 17, Edoardo Bevini della Moma Anderlini, che in serie D sta facendo sfracelli.

Classifiche. Con Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150 in evidente frenata, Marcello Andreoli continua ad aumentare il proprio vantaggio in testa alla classifica Generale, con una media di 20,5 punti a partita: per quanto in frenata, nessuno sembra poter insidiare Bertoli, staccato di 1,4 punti, mentre si infiamma la lotta per la terza piazza, al momento divisa ex-equo tra Luca Bigarelli ed il campione uscente Francesco Venuta della Marking Product Artiglio, staccati però di quasi tre punti dal leader. A soli tre decimi, e prima delle ragazze, Erica Quaquarelli dell’EdilCam Cavezzo, Davanti ad Eugenio Gasparini dell’Univolley di serie D, e Rachele Natali, che rientrano nella Top Ten, da cui esco Martina Romani del Fiorano, a vantaggio proprio di Martina Susio. Andreoli è in testa da solo anche nella classifica a punti, con 430 punti, e nella classifica riferita alle sole gare del 2024, dove veleggia a quasi 34 punti di media. Le cose in campionato non vanno bene, ma Rachele Natali continua a far punti per la sua Drago Stadium, ed a risalire nella classifica all time, dove adesso è all’ottavo posto tra le ragazze, quindicesimo assoluto: Marcello Andreoli invece, è a soli 22 punti da quota 3mila punti, distante comunque da Luca Bigarelli a quota 3.126, leader dei maschi in attività.