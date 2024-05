Torneo delle contrade di Pietrasanta. Pontestada, quasi fatta. Battuti gli Antichi Feudi

Pontestrada

1

Antichi feudi

0

PONTESTRADA: Bartelletti, Favret, Gaina, Genovesi (Coppedè), Lupoli, Carella, Francioni, Celentano, Mancini Giac. (Dazzi), Macchiarini, Mancini Giann (Tartarini). All. Gaina.

ANTICHI FEUDI: Ansini (Musetti), Tonini, Russo Lo., Bazzichi, Lorenzi, Garibaldi, Ventura, Riccò (Morra), Russo Lu. (Puccetti), Pellizzari, Salini. All. Palagi.

Marcatore: autorete di Garibaldi.

PIETRASANTA – E’ vero che siamo solo all’inizio ma ci sono due squadre, Pontestrada e Pollino Traversagna, entrambe nel girone A che sembrano già proiettate verso la fase ad eliminazione diretta. Nello specifico il Pontestrada bissa il successo su La Lanterna con un nuovo successo, stavolta per 1-0, sugli Antichi Feudi. Partita che si decide dopo appena 3’ quando, su una mischia conseguente ad un calcio d’angolo, Garibaldi devia inopinatamente il pallone nella propria porta. È quella la trave su cui si regge la costruzione di una partita comunque godibile. Partita in cui è il Pontestrada, principalmente, a tenere palla. Pontestrada che costruisce ma che non chiude la partita. Gianmarco Mancini e Macchiarini falliscono il raddoppio e così l’Antichi Feudi si aggrappa alla partita fino alla fine. Salini nel primo tempo e poi Riccò e Cancogni nella ripresa falliscono quelle belle occasioni che avrebbero potuto dare alla classifica un aspetto completamente diverso. Per Mario Galeotti del Pontestrada, come detto, due partite ed altrettanti successi. "Nel complesso - commenta - avremmo potuto raddoppiare già nel primo tempo, senza mai rischiare troppo". Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno Igor Palagi degli Antichi Feudi: "È vero che abbiamo subito la seconda sconfitta, ma è altrettanto vero che siamo rimasti in partita, così come è vero che abbiamo affrontato le due squadre più forti del nostro girone. Adesso bisogna vincere le prossime partite".

Classifica: Pontestrada e Pollino Traversagna 6; La Lanterna, Antichi Feudi e Brancagliana 0.

Sergio Iacopetti