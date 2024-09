Torneo pavoni. La pallacanestro omaggia il “Tau“

La ventitreesima edizione del Torneo Pavoni, al via nel pomeriggio di ieri, vedrà calare il sipario domani presso l’Istituto di via Crespi 30. Protagonista del weekend, oltre al minibasket, il ricordo di Arnaldo Taurisano (dal 2009 nella Hall of Fame italiana) che iniziò come maestro nel Centro Giovanile Pavoniano per poi diventare allenatore a Cantù. In programma, oggi, una commemorazione in onore del “Tau“, a seguire la Gara 1 del Torneo MiniBasket, alle 17 la Gara 2. La giornata si concluderà con il match tra Borgomanero e Cernusco. Domenica la finale del MiniBasket e nel pomeriggio una gara speciale tra Social Osa Overlimits e Ultra DI. Alle 18.30 il match tra i perdenti di Gara 1 e 2, mentre alle 20 ci sarà lo scontro tra i vincitori delle gare precedenti. L’evento si concluderà in serata con le premiazioni finali.M.Z.