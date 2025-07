Tra record e medaglie. In bacheca 5 titoli italiani. Gli Allievi dettano il passo

Mentre a Madrid la Nazionale italiana festeggiava il titolo continentale a squadre, i giovani talenti azzurri si facevano largo ai Campionati Italiani Allievi/e su pista, andati in scena a Rieti. Tanti i lombardi che si sono messi in mostra. Nella prima giornata, oltre l’ormai solita Kelly Ann Doualla Edimo (di nuovo al record U20 sui 100 metri, con 11.36), c’è stato spazio anche per altre prestazioni degne di nota. Ad esempio, dimostra di essere sempre più sicuro Nicolò Vidal: il marciatore della PBM Bovisio Masciago, allenato da Ilaria Lanzani, conquista l’oro (è il secondo in un Campionato italiano) nei 5000 metri, distanza su cui ha ottenuto un bronzo europeo U18 ed è detentore della Miglior Prestazione Italiana Allievi (fatta qualche settimana fa con 19.29.28). Il brianzolo marcia in 20.09.36. Bene anche la 4x100, in virtù dell’argento agguantato dall’Atletica Riccardi Milano 1946 con Stefano Panzacchi, Thomas Attila, Ashen Sabarathnam e Zeno Capasa. I quattro corrono con 42.45, migliorando il tempo di 43.68 fatto a Mariano Comense.

Nell’ultimo giorno di gare, domenica, arrivano 3 titoli italiani, a cui si aggiungono 5 argenti e 6 bronzi. Filippo Vedana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) conferma il pronostico sui 110m ostacoli. In batteria corre con il crono del suo personale, 13.63 (+0.7) e poi in finale è primo con 13.45 (0.0), ovvero il quarto italiano Under 18 della storia sull’ostacolo da 91 centimetri a 1/100 dal record regionale Allievi di Lorenzo Perini (13.44 nel 2011). Gli atleti lombardi fanno faville pure nei 200 metri. Matteo Berardo, dell’Atletica Meneghina, realizza il suo personale con 21.81 in batteria e poi vince la finale davanti a Ervin Abbè (Nuova Atl. Fanfulla Lodigiana) argento in 22.01. Al femminile, invece, tra le Allieve, nel triplo la spunta l’atleta, classe 2009, Viola Arioli (Atl. Riccardi Milano 1946) che migliora il Personal Best prima con un balzo da 12.25 (+0.4) al primo tentativo e poi a 12.38 controvento (-1.6) al sesto e ultimo turno. Il podio è completato dal bronzo di un’altra lombarda, Giulia Sironi (Atletica Monza), con 12,01. Si prendono la scena pure gli Allievi del CUS Pro Patria Milano (Leonardo Pallini, Flavio Mazzoni, Giuseppe Sigillò Massara ed Elia Righi). I ragazzi si arrendono solo alla staffetta di Rieti che vince il titolo con la nuova Miglior Prestazione Italiana Allievi di club in 3.17.84. È notevole il tempo corso dai meneghini e che vale la seconda piazza con 3:18.19, ovvero sempre sotto il precedente limite risalente addirittura a 49 anni fa (3:18.54 della Fiat Torino). Tra le top 8 si piazzano le ragazze dell’Atletica Riccardi Milano 1946 (De Martino, Gazzola, Di Giovanni, Bettoni) seste (4:00.87), del CUS Pro Patria Milano (Sartore, Lodi, Bornaghi, Prenzato) settime (4:00.96) e i ragazzi dell’AG Comense (Mascagni, Zanoni, Bolognesi, Basso) ottavi (3:25.43).