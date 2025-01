Trasferta amara per la San Marco Avenza. La Pontremolese viene fermata da Maggi

pontremolese

1

forte dei marmi

1

PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli (82’ Aliboni), Cucurnia, Filippi, Vannucci, Gazzoli (59 Pezzoni), Grasselli (79’ Mancini), Mengali, Baudi (82’ D’Antongiovanni), Ceciarini (93’ Tebogo). All.: Verdi.

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Credendino, Arcidiacono, Del Soldato, Sodini Francesco (81’ Cardillo), Rocchiccioli, Gentile (46’ Alberti), Papi, Maggi (86’ Seriani), Sodini Nicola, Bresciani. All.: Cagnoni.

Arbitro: Lambardi di Piombino.

Marcatori: 26’ Ceciarini, 54’ Maggi.

Note: angoli 3-3. Ammoniti: Nicola Sodini, D’Antongiovanni. Rec. pt. 1’, st. 5’. Osservato un minuto di silenzio in ricordo di Aldo Agroppi.

PONTREMOLI – Dopo la sosta natalizia la Pontremolese torna ad essere protagonista di fronte ai propri sostenitori dove tre settimane fa aveva fatto bottino pieno con il Monsummano. Il Forte dei Marmi, in serie utile da quattro turni si è dimostrato squadra più tenace che non ha mai mollato la presa fino al gol beffa realizzato da Maggi al nono minuto della ripresa. Il verdetto del campo è sostanzialmente giusto nonostante il palo colpito da Franzoni al 39’esimo quando gli azzurri conducevano per una rete a zero grazie al bellissimo gol di Ceciarini a conclusione di un calcio di punizione di Baudi con capitan Filippi che serviva di testa l’undici azzurro. Al minuto 43’ i versiliesi sugli sviluppi di un calcio di punizione di Nicola Sodini andavano vicinissimi per due volte al gol del pari con Bresciani e subito dopo con Maggi, due conclusioni ribattute dai difensori lunigianesi. Il presidente della Pontremolese Aprili delusissimo della prestazione della squadra non ha rilasciato dichiarazioni.