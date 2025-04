Trasferta senza ospiti. Nuovo derby, gli Ultras si ritrovano: "Spingiamo insieme i grifoni»

Sarà un altro derby senza tifosi del Perugia quello in programma sabato sera allo stadio Città di Arezzo. Il provvedimento che ha colpito tutta la tifoseria biancorossa dopo gli incidenti in autostrada con i tifosi della Lucchese (quattro mesi di stop alle trasferte) costringe i tifosi a restare a casa anche stavolta. Gli Ultras del Grifo però, come è accaduto alla vigilia del derby di Terni) non faranno mancare il loro supporto e incoraggiamento a Cangelosi e i suoi ragazzi in vista della fondamentale gara in terra toscana.

I gruppi organizzati Armata Rossa, Ingrifati e Nucleo XX Giugno hanno infatti diramato un comunicato congiunto per invitare tutti i supporter del Perugia a salutare la squadra prima della partenza per Arezzo. L’appuntamento è fissato per le 11 di domani davanti al Museo: "Tutti uniti ancora una volta per incendiare i cuori dei nostri ragazzi – si legge nella nota dei gruppi della Curva Nord – , fargli sentire tutto il nostro appoggio e spingerli ad espugnare il Città di Arezzo! Avanti freghi! Avanti Perugia!".

Dopo la gara di Terni, con i biancorossi usciti con un importante pareggio (che ha rallentato anche la corsa dei rossoverdi), i tifosi del Perugia hanno voluto ringraziare la squadra per la prestazione con uno striscione mostrato in curva prima del fischio di inizio della partita con il Pineto: "La nostra assenza avete onorato. Avanti ragazzi fino alla fine del campionato".

E così prima del viaggio verso Arezzo, a ridosso della partita sotto i riflettori, i tifosi si ritroveranno per dare la carica alla squadra di Cangelosi.