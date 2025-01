Trattative. Seghetti-Spezia, trattativa aperta. Per Mezzoni sirene anche dalla B

Una piccola pausa in vista del turno di campionato e poi sarà di nuovo calciomercato. Il Perugia sarà in campo questa sera con il Carpi e, dopo dieci giorni, sarà impegnato nel match a Gubbio. Ci sarà, quindi, più di una settimana per mettere a punto le operazioni più urgenti. A Pian di Massiano quelle da fare in fretta sono le uscite relative ai calciatori che non rientrano più nel progetto. Operazioni difficili da portare a termine. Poi, quando si concretizzeranno le uscite, il Perugia tornerà ad affacciarsi sul mercato in entrata: i biancorossi sono a caccia di un esterno d’attacco e anche di una punta centrale. Se il mercato lo consentirà, al Perugia potrebbe interessare anche un terzino sinistro da affiancare a Giraudo.

E poi ci sono le altre situazioni, quei giocatori che la società non ha messo in vendita ma che stanno attirando le attenzioni degli altri club. Il Perugia e lo Spezia hanno ripreso i contatti per Alessandro Seghetti: l’operazione prevede la cessione dell’attaccante in questa finestra di mercato e il passaggio del giocatore in Liguria solo alla fine del campionato. Da capire quelle che sono le cifre: si è infatti parlato della richiesta del Perugia per una cifra che si aggira intorno ai settecentomila euro più bonus. Il club bianconero sembrerebbe disposto a trattare ma vorrebbe optare per un pagamento dilazionato. L’affare, comunque, ha un’alta percentuale di riuscita.

Nelle ultime ore sono emersi dei sondaggi dalla C e dalla B per Francesco Mezzoni. Come riporta TuttoMercatoWeb.com, su Mezzoni hanno richiesto informazioni Trapani e Avellino, in piena lotta per la B nel Girone C, ma anche dalla categoria cadetta arrivano rumors. Il terzino destro in prestito dal Napoli è infatti monitorato da SudTirol e Salernitana, che starebbero valutando l’effettiva possibilità di averlo all’interno del proprio organico in una stagione.