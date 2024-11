TRE Distanze diverse da percorrere. Valtellina Wine Trail, al via la gara che chiude la stagione: quasi 3.800 iscritti

Si chiude con l’undicesima edizione del Valtellina Wine Trail il calendario stagionale della corsa in montagna. Saranno quasi 3.800 gli iscritti in rappresentanza di 52 nazioni, distribuiti lungo le tre distanze (42 km, 21 km e 13 km). Quartiere generale della manifestazione fissato in corso Garibaldi a Sondrio, dove si concluderanno tutte le distanze. Start alle ore 10 odierne, con partenza rispettivamente da Tirano e Castione Andevenno per la distanza più lunga e quella più corta. Un’ora più tardi toccherà invece alla 21 km che partirà dal Centro Sportivo di Chiuro. Non mancano i nomi di prestigio. Nella 42 km il favorito è Peter Frano: lo sloveno sarà insidiato dall’azzurro Andreas Reiterer, con lo spagnolo Mario Olmedo, Riccardo Borgialli e Mattia Bertoncini nel ruolo di outsider. La donna da battere invece è Elisa Desco, alle sue spalle la spagnola Maite Maiora, Marina Cugnetto, Daniela Rota e Martina Dal Bosco. Sulla mezza maratona si contenderanno la vittoria il marocchino Elazzaoui Elhousine e gli azzurri Andrea Elia e Alberto Vender, mentre la prova femminile sembra riservata alla sfida fra Martina Bilora e Gaia Bertolini, regina nel 2022. Infine la 13 km appare una questione fra Daniel Antonioli e i giovanissimi spagnoli Marcos Villamuera e Javier Vives, con Vivien Bonzi ed Elisa Sortini a contendersi il titolo femminile. All’ interno del villaggio expo sarà possibile offrire il proprio contributo per il progetto "Benedetta ha bisogno di Tempo", contro la sindrome di Sanfilippo, una malattia neurodegenerativa rara che colpisce i bambini. Silvio De Sanctis