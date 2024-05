Triathlon - Ironman. Langone ai mondiali

Reduci dai buoni piazzamenti nell’Ironman 70.3 di Valencia, gli atleti del Team triathlon Ravenna hanno ben figurato anche a Cesenatico, nella tappa italiana del circuito mondiale Challenge 2024 (mille partenti, fra cui 30 ‘pro’), dove il sodalizio ravennate ha portato alla partenza ben 18 atleti e 13 giovanissimi U13. Il clou della manifestazione si è svolto su una distanza complessiva di oltre 114 km. Il più veloce è stato Cesare Bertaccini, che ha chiuso in 5 ore e 15’ (ha nuotato in 29’14’’ ed è uscito dal mare al 61° posto su 850 partenti), seguito da Ivan Giunchi, presidente del club ravennate, che ha fatto registrare il 128° tempo nella frazione ciclistica, e da Gerardo Langone che, col miglior tempo di categoria nel nuoto ed il 3° nella corsa, ha conquistato il podio e ha ottenuto la qualifica per i prossimi mondiali. A seguire, Nicola Aleotti, che ha utilizzato questa gara come preparazione all’Ironman di Cervia del prossimo settembre, e Federico Gasperotti. Hanno partecipato anche Luca Demontis, Antonio Fiorentino e Giovanni Trenta.