Trofeo. A Seghetti l’ultima tappa del Miglior Grifone. In testa alla classifica svettano Giunti e Angella

È stato il protagonista assoluto della vittoria con il Campobasso: una doppietta da subentrato che ha regalato al Perugia di Zauli il terzo risultato utile consecutivo e una classifica, intanto, più decorosa, con il Grifo che è arrivato ad un punto dai plya off. L’attore sotto i riflettori è Alessandro Seghetti, con il 55,56% dei voti, ha così vinto la diciottesima tappa del “Miglior Grifone”, trofeo ideato e portato avanti dal Centro di Coordinamento, relativa alla partita Perugia-Campobasso. Secondo posto per Giunti che ha comunque conquistato il 27,08% delle preferenze, terzo per il capitano Angella con il 6,25%, quarto per Amoran con il 4,86% e quinto per Lisi con il 2,08% delle preferenze dei tifosi biancorossi.

In testa alla classifica generale del trofeo, a una partita dalla fine del girone di andata, e con grande vantaggio, ci sono il capitano Angella e il giovane centrocampista Giunti con ben 90 punti, inseguiti da Seghetti con 57, Cisco con 52, Mezzoni con 51, Montevago con 50, Giraudo con 37, Gemello con 32 e Lisi con 23.