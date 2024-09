Trofeo Baicchi, uno show. Campagnolo-Toselli al top

Quattro i vincitori saliti sul gradino più alto del podio nella cronoscalata Settimello di Calenzano-Monte Morello valevole per il Trofeo Paolo e Carla Baicchi con in palio i due titoli toscani 2024 per allievi e juniores. I vincitori assoluti il forte veneto Lorenzo Campagnolo (ottavo centro stagionale) e lo juniores Ivan Toselli del Team Vangi, al bis stagionale. Sul podio quali primi toscani, e quindi vincitori dei titoli crono in montagna, l’allievo fiorentino Luciano Gaggioli e lo junior Davide Bufalini. Negli allievi (27 al via) incertissima la lotta per il titolo toscano con Gaggioli che ha prevalso di un secondo su e di tre su Capodarca. Ventotto gli juniores al via dalla pedana posta presso la ditta Romano Traversi, il tutto sotto la regìa della Virtus Settimo Miglio presieduta da Paolo Traversi. La vittoria di Toselli del Team Vangi Il Pirata, che già in testa a metà percorso, ha mantenuto il ritmo anche nella seconda parte fino al traguardo del Piazzale Leonardo a Monte Morello. Per Buturo (Team Pieri Calenzano) il 2° posto, mentre terzo è giunto Davide Bufalini del Casano che ha conquistato il titolo regionale: Infine buon quinto posto per Ballerini compagno di squadra dello splendido Toselli, al termine di questa splendida rassegna.

ORDINE DI ARRIVO

Allievi: 1) Lorenzo Campagnolo (Borgo Molino) km 5,500, in 12’20“, media km 26,757; 2) Raffaele Cascione (Il Pirata Sama Puglia) a 14“; 3) Matteo Rossetto (Borgo Molino) a 24“; 4) Gaggioli (Team Valdinievole) a 26“ – Camp. Toscano -; 5) Menici (Fosco Bessi) a 27“; 6) Capodarca a 29“; 7) Cianti a 51; 8) Spanio a 1’03“; 9) Pucci a 1’08“; 10) Altavilla a 1’12“.

Juniores: 1) Ivan Toselli (Vangi Il Pirata Sama) km 11, in 25’42“, media km 25,681; 2) Cristian Buturo (Team Pieri) a 1’04“; 3) Davide Bufalini (Casano) a 1’24“ – Camp. Toscano -; 4) Lawrence a 1’29“; 5) Ballerini a 1’35“; 6) Spanio a 1’45“; 7) Faccani a 2’04“; 8) Casadio a 2’18“; 9) Paganelli a 2’35“; 10) Turini a 2’38“.

Antonio Mannori