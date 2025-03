Trofeo Sportissimo alla Lombardia. Under 16, le Marche arrivano ottave. La vetrina lancia nuovi futuri campioni

Il Trofeo Sportissimo "Ai confini delle Marche" sempre più partecipato e sempre più a livello nazionale. Tanto entusiasmo giovanile domenica al PalaCasali di Ancona.

Un evento che si allarga per abbracciare ormai quasi tutta l’Italia e c’è l’esordio vincente della Lombardia, presente per la prima volta, subito al trionfo nell’edizione numero 13 del classico appuntamento dedicato agli under 16.

La squadra che da quattro anni è imbattibile nella rassegna tricolore all’aperto si impone anche nell’incontro indoor per rappresentative regionali con 399,5 punti davanti a Lazio (376) ed Emilia-Romagna (374), quarto il Veneto (368,5) che nelle ultime due stagioni aveva conquistato il successo. Nella classifica finale chiude ottavo il team delle Marche e il miglior piazzamento a livello individuale è la terza posizione del velocista Alessio Maroni (Sport Atl. Fermo) nei 60 metri con 7"23 a soli tre centesimi dal personale.

Notevoli i progressi di Niccolò Santoni (Atl. Osimo) che nei 3000 di marcia con 13’59"65 sfiora il record regionale e arriva quarto come l’astista Gianmattia Ambrosi (Sport Dlf Ancona), cresciuto di ben trenta centimetri fino a quota 3.50, e la pesista Giada Ciotti (Collection Atl. Sambenedettese), al suo primato di 10.62. In evidenza anche Siria Cicerone (Grottini Team Recanati), quinta nei 60 ostacoli con 9"09, mentre sono cinque i sesti posti: Giorgio Biancucci (Asa Ascoli Piceno, 1’32"98) e Lucrezia Bagnarelli (Sef Stamura Ancona, 1’41"61) sui 600 metri, Francesco Tronelli (Sport Atl. Fermo) che salta 1.74 nell’alto, Alexandra Canala (Collection Atl. Sambenedettese) con 2435 punti nel pentathlon e la 4x200 di Matteo Calcinaro (Sport Atl. Fermo), Alessio Maroni (Sport Atl. Fermo), Matteo Sdrubolini (Atl. Avis Macerata) e Paolo Dimmito (Atl. Avis Macerata) in 1’37"37. Tra gli altri risultati, spicca la migliore prestazione italiana cadetti in 1’33"04 per la staffetta del Lazio con Ibrahim Stanghellini, Tommaso Maciocci, Leonardo Falcetti e Valerio Paparo, oltre alle vittorie del sardo Andrea Cammilleri (Sulcis Atl. Carbonia) nei 60 ostacoli in 7"98 e della lombarda Caterina Carissimi (Us Scanzorosciate) sui 3000 di marcia con 14’32"44, entrambi vicini ai loro recenti record di categoria.

I risultati dei nostri. Cadetti. Asta: 4. Gianmattia Ambrosi (Sport Dlf Ancona) 3.50 pb; lungo: 7. Alessandro Piersantelli (Atl. Osimo) 5.72; peso: 8. Aminu Seidu (Atl. Castelfidardo Criminesi) 11.95; marcia 3000: 4. Niccolò Santoni (Atl. Osimo) 13’59"65. Cadette. 60: 8. Giulia Ibba (Atl. Osimo) 8"08; 200: 600: 6. Lucrezia Bagnarelli (Sef Stamura Ancona) 1’41"61; alto: Viola Polverini (Atl. Castelfidardo Criminesi) n.c.; 4x200: Laura Gobbi (Sef Stamura Ancona), Giulia Ibba (Atl. Osimo); 60 extra: Laura Gobbi (Sef Stamura Ancona) 8"27.