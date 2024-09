Tutti pazzi per lo sport

VIAREGGIO

Al via la terza edizione del Festival dello Sport Città di Viareggio: due giorni di sport e divertimento in Pineta di Ponente. L’appuntamento è per oggi dalle 15 alle 20 e domani dalle 10 alle 20, sul viale Capponi: in tutto 45 stand per altrettante discipline sportive che per due giorni potranno mettersi in mostra e far esibire i propri campioni. L’ingresso è libero.

L’obiettivo è quello di valorizzare le associazioni sportive che operano sul territorio, coinvolgendo tutta la Città ed offrendo a tutti la possibilità di ammirare le esibizioni ma anche quella di cimentarsi nelle varie discipline.

"Il Festival raccoglie da sempre un gran successo di pubblico – commenta l’assessore allo Sport Rodolfo Salemi -: un appuntamento atteso anche dalle associazioni che hanno la possibilità di mettersi in mostra ed aprire il nuovo anno nel migliore dei modi. Lo sport e le attività sportive di ogni genere oltre al miglioramento della salute psico-fisica contribuiscono allo sviluppo di contesti sociali basati su valori sani di condivisione, uguaglianza, pari opportunità, integrazione e accoglienza".

Tutti gli spazi e gli stand sono messi a disposizione dall’Amministrazione comunale: le associazioni invece dovranno occuparsi direttamente del loro allestimento. Ciascuna Associazione, inoltre, potrà allestire, a proprie spese, un’area esibizione in prossimità del proprio stand, dove potrà proporre le proprie attività, far provare gli sport assistiti da personale specializzato ed organizzare dimostrazioni pratiche al pubblico.

Momenti di approfondimento sono poi previsti sul palco della manifestazione, con esibizioni ed i talk di Daniele Maffei che sono previsti sabato alle 18 e domenica alle 16. Ospite d’eccezione, sabato pomeriggio, il campione francese di Inter e fiorentina Sebastian Frey.

New entry nella manifestazione, l’esibizione di mini moto in piazzale Paolo VI, a cura di Moto Rpm reparto corse.

"Ringrazio a nome dell’Amministrazione tutti i partecipanti, uno per uno – conclude Salemi – perché con la loro partecipazione arricchiscono l’evento che ogni anno diventa sempre più partecipato ma soprattutto per il grande lavoro che ogni giorno portano avanti ognuno nel proprio settore, con passione, dedizione e, spesso, anche grandi risultati".