Un centrale per Ancona. Andriola, colpo The Begin

La The Begin piazza un altro colpo di mercato. Il secondo. Al centro, assicurandosi le prestazioni del centrale Francesco Andriola, classe 2002, 193 cm, siciliano, lo scorso anno titolare in A3 con Sabaudia, dopo una parentesi in B con il Potentino e due anni, sempre in A3, con la squadra della sua città, Catania. Andriola cambia quindi maglia, ma non categoria. Rimarrà nella terza serie nazionale con la neopromossa formazione anconetana. "Sono molto carico e motivato – le parole di Andriola -. Sarà il quarto campionato di A3 che affronterò. Il livello si è alzato anno dopo anno. Abbiamo però tutte le carte in regola per disputare una buona stagione e toglierci magari qualche bella soddisfazione. L’aiuto del pubblico ci darà sicuramente una marcia in più". "Un atleta giovane, tecnico, veloce e con ottima fisicità – la descrizione di Andriola da parte di Roberto "Bebi" Leonardi, direttore sportivo della The Begin Ancona -. Lo abbiamo conosciuto alcuni anni fa e lo abbiamo seguito nell’ultimo anno di A3 dove era titolare. Siamo convinti possa dare un buon contributo alla squadra". Andriola è il secondo acquisto in vista della nuova stagione della squadra dorica dopo quello dello schiacciatore Marco Cantagalli. Confermato invece lo staff tecnico: coach Dore della Lunga e il suo vice Paolo Monti guideranno sempre i dorici nella nuova avventura in A3.