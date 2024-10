Un successo per ripartire. Serve il fattore Del Duca

Parlare di un possibile snodo decisivo soltanto alla decima giornata d’andata la dice lunga, ma di fatto sabato prossimo in casa (ore 15) col Perugia potrebbe essere così. Non tanto per mister Di Carlo, calatosi già alla perfezione nel lavoro da fare per risollevare le sorti, ma soprattutto per la risposta che i bianconeri dovranno dare ai propri tifosi e al campionato. Fare i playoff in C è di certo meno difficoltoso rispetto alla B, ma a fare la differenza sarà il come farli. La bacchetta magica non la ha nessuno e per risolvere tutte le questioni servirà tempo. Il tecnico giustamente predica calma, ma di fatto risulterà fondamentale trovare quanto prima almeno una certa continuità nelle prestazioni. Poi i risultati saranno una naturale conseguenza del lavoro settimanale e di quanto espresso in campo nel giorno della partita. Il fattore Del Duca deve tornare a fare la differenza.