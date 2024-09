Una sconfitta amarissima. Il Pietrasanta cade in casa

PIETRASANTA

0

SANGIULIANO TERME

2

PIETRASANTA:

Citti, Cosentino (50’ Romanelli), Terigi, Ceciarini (46’ Falorni), Da Prato (75’ Laucci) Bresciani (61’ Della Pina), Szabo, Biagini, Bruzzi, Remedi, Mattiello (70’ Aquilante). All. Della Bona.

SAN GIULIANO TERME: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini (66’ Bozzi), Ghelardoni (78’ Susini), Pasquini, Carani, Doveri Lorenzo, Niccolai, Di Paola, Doveri Riccardo, Benedetti (77’ Ceciarini). All. Roventini.

ARBITRO:Briganti di Carrara

RETI: 8’ Ghelardoni, 78’ Niccolai.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Ghelardoni, Cosentino, Ronaelli, Di Paola, Da Prato.

Marina di Pietrasanta

Il San Giuliano Terme vince per 2-0 sul campo del Pietrasanta che subisce un’amara sconfitta per il modo in cui è maturata. I biancocelesti hanno vissuto la classica giornata in cui se qualcosa può andare storto, alla fine andrà peggio. Infatti, si sono registrati due gol più che evitabili, un netto rigore non decretato sul 1-0 per gli ospiti oltre a due parate miracolose di Giacobbe in uno dei momenti decisivi della gara. Detto questo, comunque, il San Giuliano ha dimostrato di essere squadra di rango, chi vorrà vincerà questo campionato dovrà anche tener conto dei neroazzurri. La fase iniziale di studio viene interrotta dal gol di Ghelardoni: al 8’ il destro dai venti metri sorprende Citti. La reazione del Pietrasanta è anche rabbiosa: al 23’ prima Giacobbe si supera sul sinistro angolato di Bruzzi e sul secondo tiro a colpo sicuro di Remedi con la punta delle dita evita il pareggio che vale quanto un gol segnato. Il San Giuliano è sempre pericoloso in contropiede grazie ad un Benedetti veramente in palla. Nella ripresa, Della Bona rischia anche il tridente, la mossa ha i suoi effetti, ma i padroni di casa non riescono a segnare. A lungo andare la spinta su affievolisce, il traversone al 78’ di Niccolai che passa in mezzo ad una selva di gambe si infila in rete per il 2-0. Nel finale gli ospiti potrebbero segnare ulteriormente, per il Pietrasanta arriva un’amara sconfitta da dimenticare presto.

Andrea Bazzichi