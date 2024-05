Undici iniziale incomprensibile. Sbagliate le scelte di Carrera

C’è poco da esultare dopo il 2-2 di Palermo, l’Ascoli doveva solo vincere e non lo ha fatto. Gli uomini di Carrera non saranno padroni del proprio destino nell’ultima delicatissima sfida in casa contro il Pisa di venerdì sera. Battere i toscani infatti non servirà a nulla se contestualmente vincerà anche il Bari e la Ternana non perderà con la Feralpisalò. Dopo aver mancato tante occasioni adesso saranno le dirette avversarie a decidere il futuro dei bianconero. Tornando alla partita, invece, sono incomprensibili le scelte operate da Carrera dal primo minuto. Avvicendamenti poco razionali che, tra l’altro, hanno visto il peso di un attacco sterile finire tutto sulle spalle di un ragazzino come Tarantino. Scelte che poi il tecnico ha provato a correggere nel corso della ripresa inserendo quegli elementi sui quali si doveva fin dal principio.