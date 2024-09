Un’impresa a cinque stelle. Spettacolo De Luca nel GP in Olanda

Strepitoso successo di Lorenzo De Luca ieri nel GP "cinque stelle" (h.1,60 m) del Longines Global Champions Tour di Walkenswaard, Paesi Bassi. Il fuoriclasse azzurro ha compiuto l’impresa in sella a Denver de Talma, oramai suo cavallo di punta, realizzando due formidabili netti e stabilendo nel secondo giro il tempo migliore rispetto all’unico altro concorrente – su 12 in barrage di 34 partenti – capace di chiudere la gara senza penalità, ossia l’asso olandese Harrie Smolders su Monaco. Oltre al binomio orange, De luca si è lasciato alle spalle il "numero uno" della Fei computer list mondiale, lo svedese Henrik von Eckermann su Glamour Girl, 3° classificato, e la "padrona di casa" nonché moglie del "patron" del Global Tour, Jan Tops, l’amazzone australiana Edwina Tops Alexander in sella a Fellow Castlefield, al 4° posto. Entrambi questi due binomi hanno riportato 4 penalità nella seconda frazione di gara. Con Denver de Talma, 11enne castrone sélle-francais (da Vigo Cecé x Canturo) appartenente alla statunitense scuderia Louisburg Farm di Boston, De Luca aveva già ottenuto nel corso della stagione numerose soddisfazioni, tra le quali la vittoria nel marzo scorso del GP "tre stelle" di Valencia, poi le qualitative performances nel Csio di La Baule e a luglio il 2° posto nel GP Rwe di 1.60 m. ad Aquisgrana. E’ la seconda volta in carriera che De Luca vince il GP del Global Tour di Walkenswaard, dopo quella del 2017 in sella a Ensor de Litrange della scuderia belga Stephex Stables.

In chiusura De Luca con Dirka de Blondel ha preso la testa anche del minore GP "due stelle" (h. 1,45 m) che ha guidato a lungo, scavalcato solo all’ultimo e solo sul cronometro dalla francese Mallevay, vincitrice con My Clementine, e chiudendo comunque al 2° posto. Insomma una giornata speciale per Lorenzo "Il Magnifico".