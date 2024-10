Unione Firenze a segno. Roma travolta in avvio

UNIONE RUGBY FIRENZE

27

PRIMAVERA RUGBY

18

UNIONE RUGBY FIRENZE: Biagini T.; Di Puccio, Menon (c), Chiti (71’ Conti), Grignano E.; Pietramala (60’ Maiorano), Gomez Artal; Baggiani, Gatta (71’ Fantini), Formigli; Pracchia (56’ Burattin), Biagini N.; Mamaladze (65’ Panico), Kapaj (60’ Cozza), Gozzi. All. Ferraro e Lo Valvo.

PRIMAVERA RUGBY: Marocchi U. (69’ Valesini); Loiacono, Marocchi V.,Zorzi, Giombetti (50’ Fiore); Palombi L., Milardi, Roscioli, Santantonio (69’ Gasperini), Malaspina; Palombi G. (78’ Cesaretti), Caporaso (50’ Cappa); Di Giacomo, Giunta (68’ Venturoli), Custureri (50’ Cavallin). All. S. Santa Maria.

Arbitri: Andrea Costa (Ge).

Marcatori: p.t. 2’ m. Biagini N. tr. Pietramala (7-0); 10’ cp. Pietramala (10-0); 18’ cp. Marocchi (10-3), 21’ p. Marocchi (10-6); 26’ m. Gatta tr. Pietramala (17-6); 37’ cp. Pietramala (20-6); s.t. 59’ m. Zorzi (20-11); 62’ m. Fiore tr. Loiacono (20-18); 71’ m. Biagini N. tr. Conti (27-11).

FIRENZE - Inizia con un successo la seconda stagione di serie A dell’Unione Rugby Firenze che, nell’esordio casalingo al Padovani di Campo di Marte, ha battuto la Primavera Roma al termine di un incontro dominato nel primo tempo, chiuso sul punteggio di 20-6, e gestito con intelligenza tattica nella ripresa dopo che gli avversari avevano ridotto lo svantaggio. La squadra biancorossoviola dei tecnici Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo è apparsa ben equilibrata in tutti i reparti e ha messo in mostra buone individualità. In particolare evidenza Nicola Biagini che ha segnato una doppietta meritandosi anche il premio di Player of the match che gli è stato consegnato dal presidente della Rari Nantes Florentia Andrea Pieri.

Le altre marcature sono arrivate da Gatta mentre Pietramala e Conti hanno completato il punteggio con le trasformazioni e i calci piazzati. Vittoria anche per altre tre squadre del rugby fiorentino. L’under 18 élite URF che disputa il campionato nazionale; impegnata anch’essa in casa allo stadio Marco Polo, ha avuto la meglio per 36-15 (primo tempo 17-3) su un’altra squadra romana: l’Unione Rugby Capitolina. Così come la formazione di serie C che si è aggiudicata il derby con lo Scandicci per 32-5 e l’Under 18 interregionale che ha surclassato il Tirreno Rugby col punteggio di 66-21. L’unica sconfitta di questa prima giornata è arrivata dalla squadra di B, sconfitta a Livorno dai Lions Amaranto per 29-24.

Franco Morabito