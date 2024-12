United Carpi supera Camposanto: Pellacani e Malagoli decisivi

United Carpi: Guadalupi, Gianasi, Anang, Garlappi, Paramatti, Kundome, Malagoli, Pellacani (79’ Mebelli), Nadiri (89’ Amedei), Assouan (79’ Rovatti), De Marino (63’ Crispino; 95’ Vezzani). A disp. Guzzinati, Malavasi, Mariconda, Stefanini. All. Gilioli.

V. Camposanto: G. Grazia, Diozzi, Azindow, Cehu (76’ Ofosu), Mensah, Pjolla, Bortolazzi (63’ Vitiello), Natali, Momodu, A. Grazia, Baraldi (59’ Boadi). A disp. Benetti, Telicki, Cissè, Gourchi, Sorgente. All. Luppi.

Arbitro: Tortoriello di Imola

Reti: 6’ Pellacani, 40’ Malagoli, 92’ Boadi

Note: ammoniti Momodu, Garlappi, Cehu, Malagoli, Mebelli

Vittoria d’oro per lo United Carpi che nella sfida salvezza mette la freccia sul Camposanto in classifica. Al 6’ punizione defilata di Pellacani che si insacca sotto l’incrocio. Al 40’ corner di Pellacani, Garlappi calcia verso la porta trovando la deviazione decisiva di Malagoli. Nella ripresa chance per De Marino, Pellacani e Amedei, poi al 92’ Boadi accorcia in mischia.

Anticipi. Nella altre gare di ieri in Prima ’D’ Vis San Prospero-Valsa Savignano 1-4, in Seconda ’E’ Eagles-Roteglia 1-2, in Seconda ’F’ Fonda-Piumazzo 0-1, in Seconda ’G’ Rivara-J. Finale 1-2 e Solarese-Sermide 2-1, in Terza ’A’ Madonna S.-Terre di Castelnuovo 1-1 e Prignanese-La Veloce 2-3 e in Terza ’B’ Baracca-4Ville 2-2