Us Open donne, premio record

Per il golf femminile sarà un montepremi da record quello dello US Women’s Open 2024. In programma dal 30 maggio al 2 giugno a Lancaster, in Pennsylvania, metterà in palio 12 milioni di dollari contro gli 11 del 2023 e i 5,5 del 2021. Il tutto, grazie al supporto di una società di servizi finanziari, con un forte legame con gli sport femminili, ora ‘presenting sponsor’ del torneo. Considerato che lo US Women’s Open è uno dei 5 Major in rosa, con una ‘borsà da primato, i montepremi del golf femminile restano ancora distanti da quelli maschili. Dove i tornei ‘elevati’ del PGA Tour prevedono montepremi da venti milioni di dollari, con l’eccezione ‘The Players’, che ne garantisce addirittura 25 milioni. La Superlega araba, con venti milioni di dollari per ogni gara individuale e premi altissimi anche per le competizioni a squadre.