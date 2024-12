Use Rosa ad alta quota. Arriva la Virtus Cagliari

Seconda contro terza oggi al Pala Sammontana di Empoli. Nell’inusuale orario pomeridiano delle 15, per favorire la trasferta delle sarde, si affrontano infatti Use Rosa Scotti e Virtus Cagliari separate in classifica da appena due punti in favore delle biancorosse locali. In questa prima parte di stagione entrambe sono probabilmente andate oltre ogni più rosea aspettativa, ma meritando ampiamente quanto fatto finora per il bel basket che hanno messo in mostra. "È una sfida di alta classifica – esordisce coach Alessio Cioni –, alla vigilia nessuno lo avrebbe previsto e questo dice che siamo le due squadre che sono andate ben oltre le aspettative. Cagliari ha vinto molto facendo un percorso simile al nostro battendo big del calibro di Broni e Milano e ci somigliamo anche molto viste le vittorie spesso di pochi punti. È un gruppo che non molla mai, che ha fame, voglia di vincere e sta giocando un’ottima pallacanestro. È ben allenata ed in fiducia, con tre giocatrici che spiccano sulle altre e fra queste la polacca Naczk come terminale più pericolosa". L’allenatore biancorosso mette poi in guardia le sue ragazze. "Dovremo giocare una partita importante per portarla a casa – conclude –. Veniamo da una bella vittoria e dovremo essere concentrate giocando con la nostra mentalità operaia, che deve continuare ad essere la nostra caratteristica principale". La partita sarà trasmessa come sempre in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube dell’Use basket.