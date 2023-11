Valentino Rossi, buon debutto nei test Wec: terzo tempo in LMP2

Sakhir, 5 novembre 2023 – Un buon debutto per Valentino Rossi su una Oreca Gibson LMP2 messa a disposizione dal Team WRT. Il primo contatto tra il Dottore e i prototipi per la 24 ore di Le Mans è stato dunque incoraggiante, anche se la categoria LMP2 non è quella principale. Ma serviva un primo approccio con le vetture prototipi, profondamente diverse dalle GT3 che ha guidato negli ultimi due anni con il team WRT che ha avuto in dotazione le Audi l’anno scorso e la Bmw quest’anno. Il percorso verso la categoria Hypercar, cioè la più importante, è ancora lungo ma Rossi lo ha iniziato in modo incoraggiante.

Terzo tempo nei test

Vale Rossi sta cercando di capire se potrà un giorno essere competitivo anche al volante di un prototipo, sempre con l’obiettivo di correre la 24 ore di Le Mans. In ottica di una futura guida con una Hypercar, il Team WRT dovrebbe sottoporlo ad un test con la BMW, il Dottore ha affrontato oggi il rookie test il giorno dopo la chiusura del mondiale Wec, vinto da Toyota su Ferrari, che però si è presa la 24 ore di Le Mans a giugno. Un’ora di guida circa per Valentino Rossi nella sessione uno dei test che lo hanno visto chiudere con il tempo di 1’55”728, a circa otto decimi dal compagno Charles Weerts, tre volte campione del Fanatec GT e a circa un secondo e mezzo da Clement Novalak, il migliore delle LMP2 con il team Europol Competition. Primo contatto dunque buono per Rossi che la prossima stagione prenderà parte alla Endurance cup del GTWC con la BMW Gt3 del Team WRT ma, sempre a bordo di una Gt, dovrebbe partecipare anche alla 24 ore di Le Mans, sfruttando il fatto che la vecchia categoria Gt sarà appunto sostituita da quella Gt3, ovvero le vetture che ha guidato negli ultimi due anni nel Fanatec Challenge. Nei rookie test da segnalare il miglior tempo nella categoria Gt per la Ferrari del team Richard Mille Af Corse con Lorenzo Patrese, figlio di Riccardo, e Davide Rigon. Sulla Ferrari Hypercar è invece salito Robert Schwartzman, collaudatore della scuderia del cavallino rampante in Formula 1. Da capire se in futuro Rossi prenderà invece parte anche al mondiale Wec che nel 2024 partirà a marzo dal Qatar e che vedrà al via tanti nuovi prototipi tra le Hypercar come Lamborghini, Isotta Fraschini e Alpine, mentre al momento sono confermate Ferrari, Toyta, Peugeot, Cadillac, Porsche e Vanwall.