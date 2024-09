Valentino Rossi torna sul podio nel WEC: terzo in Giappone

Non accadeva da Imola. Dal secondo posto conquistato sulla pista di casa. Dalla festa Wec che Valentino Rossi aveva celebrato con i suoi fans. Festa, sorrisi e applausi. Il numero 46 si è (finalmente) concesso il bis: podio nella 6 Ore del Fuji in Giappone nella categoria GT3, gara complicata, mai facile, dove un terzo posto vale quanto un oro. Rossi, insieme ai suoi compagni della squadra Bmw, Al Harthy e Martin, ha messo la firma sulla gara (quasi) perfetta. Partenza in leggera sofferenza, recupero di prepotenza sugli avversari, finale della 6 Ore con un ritmo forsennato. “Siamo davvero molto felici _ le parole di Valentino, sorridente e appena sceso dal podio _. Abbiamo adottato una strategia perfetta. Sì, siamo stati perfetti e abbiamo chiuso questa tappa con un risultato bellissimo”. Applausi e spumante nel team Wec targato Bmw di Rossi, che era arrivato al Fuji reduce dal ritiro nella tappa negli Stati Uniti, in Texas. “Siamo stati tosti _ ha aggiunto con orgoglio Vale _ non abbiamo sbagliato nulla e siamo risaliti da una posizione molto scomoda, quella piazza numero 12 in cui erano scivolati nelle qualifiche, portandoci subito a ridosso dei più veloci”. La vittoria della 6 Ore del Fuji, per la cronaca è stata firmata dall’equipaggio Ferrari del team Vista Af Corse con Davide Rigon, Francesco Castellacci e Thomas Flohr . Ora il mondiale Endurance si avvia alla conclusione, ma per Valentino è già il tempo di guardare al 2025. E l’obiettivo sarà di nuovo quello con cui si era presentato al via della stagione 2024. Mettere il sigillo sulla 24 Ore di Le Mans.