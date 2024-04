Varato un protocollo con Gestore dei Servizi Energetici. Sport e Salute, ecco l’energia per lo sport. Il ministro Abodi: "Dobbiamo lavorare»

Ora c’è un Protocollo, quello firmato da Sport e Salute con il GSE, a cercare di migliorare gli impianti sportivi sul piano dei consumi energetici. "È un punto di svolta, si tratta di un protocollo caratterizzato da concretezza e da progetti ambiziosi con una prospettiva enorme", ha detto il ministro per lo Sport Andrea Abodi, annunciando l’intesa: "Dobbiamo sancire ufficialmente il patto tra sport e ambiente: se l’80% degli impianti non è efficiente dal punto di vista energetico, vuol dire che non siamo mai riusciti a concretizzare gli intenti. E ce ne siamo accorti con l’esplosione del costo dell’energia", ha detto Abodi, che ha indicato un sogno chiamato stadio Olimpico: "Sono convinto che ci siano ampi margini di miglioramento per tutto il parco del Foro Italico anche sotto il profilo architettonico e che si potrà intervenire con un progetto di fotovoltaico a basso impatto".

Il Gse è il Gestore dei Servizi Energetici. "I temi dell’efficientamento energetico e della transizione ecologica sono di assoluta rilevanza", ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, presentando il protocollo. "Noi ci occupiamo anche di impiantistica sportiva e sappiamo quanto sia vetusta in Italia in termini di età e quanto necessiti di un’opera importante sull’efficientamento energetico", ha aggiunto.

"Il lavoro di squadra è il modo migliore per raggiungere gli obiettivi. Caivano sarà un progetto con il quale prenderà il via la progettualità ‘Illumina‘, dove economia circolare e sostenibilità sono degli aspetti fondamentali. La visione di creare un sistema energetico a 360 gradi deve rappresentare il concetto di fare qualcosa in più e di fare in modo che il nostro modello sia replicabile nel paese e che lo sport sia un principio positivo per poterlo fare. Già il prossimo anno ci auguriamo di poter fare una sintesi dei risultati al ministro della nostra comunità energetica", ha aggiunto l‘amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.

Nella foto, da sinistra Diego Nepi Molineris, Andrea Abodi, Vinicio Vigilante, Marco Mezzaroma