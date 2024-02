Vela, America’s Cup 2024: Luna Rossa presenta i team giovanile e femminile

Prende forma la spedizione di Luna Rossa in vista della prossima Coppa America. Per l’edizione numero 37 sono previste infatti anche competizioni dedicate ai team giovanili e femminili, con il Challenger italiano che ha ufficializzato i nomi che scenderanno in acqua per tentare l’assalto alla Vecchia Brocca. La UniCredit Youth America’s Cup, riservata agli Under 25, prenderà il via a Barcellona dal 17 settembre e vedrà impegnati Guido Gallinaro (timoniere), Gianluigi Ugolini (timoniere), Federico Colaninno (trimmer), Stefano Dezulian (trimmer) e Rocco Falcone (timoniere/trimmer). A questi si aggiunge anche Marco Gradoni come timoniere, già parte del mailing team di Luna Rossa Prada Pirelli tra i senior e che ben ha figurato nell’ultimo appuntamento preliminari nelle acque di Jeddah in Arabia Saudita lo scorso dicembre insieme a Ruggero Tita. La squadra selezionata è comunque soggetta a integrazioni e variazioni nei mesi di avvicinamento alla competizione.

Lo stesso discorso che vale per il team femminile, che prenderà parte dal 5 al 13 ottobre alla Puig Women’s America’s Cup. Si tratterà di un appuntamento storico per la vela e soprattutto per la Coppa America che dopo 170 anni di storia apre alle compagini femminili. Il team di Luna Rossa sarà rappresentato dalle veliste Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Vittoria Marchesini (timoniera), Giovanna Micol (trimmer), Maria Giubilei (trimmer), Giulia Fava (trimmer) e Alice Linussi (trimmer). Così come per i giovani, anche le donne verranno selezionate di volta in volta per ogni regata visto le prove si svolgeranno sugli AC40 (le barche utilizzate per le sfide preliminari) e non sugli AC75 che utilizzerà Luna Rossa Prada Pirelli per la 37^ America’s Cup. Ad entrambe le competizioni parteciperanno un totale di 12 equipaggi suddivisi in due gironi da 6, in uno ci saranno gli stessi team che parteciperanno alla Coppa America tradizionale (Luna Rossa, Alinghi, Team New Zelanda, Ineos, America Magic e Orient Express) e nell’altro imbarcazioni appartenenti a yacht club indipendenti che si scriveranno. Dopo la fase di regate di flotta si procederà ai match race a eliminazione diretta per decretare il vincitore di entrambe le competizioni. La selezione dei membri del team femminile e di quello giovanile si è conclusa a Cagliari dopo mesi di allenamenti e test sia in mare che a terra. Soddisfatto dei risultati ottenuti Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli: “La rosa dei candidati era molto valida, perché costituita da atleti con un ottimo background, che nella propria carriera hanno raggiunto importanti risultati a livello mondiale se non, addirittura, qualificazioni olimpiche. Alla fine abbiamo puntato sulle persone che ci sono sembrate più adatte a eccellere sull’AC40, il monotipo foiling con il quale si correranno le regate. In una scelta del genere si valutano non solo le caratteristiche tecnico - sportive, ma anche la passione, il carattere e la capacità di lavorare in team per raggiungere l’obiettivo comune. Adesso che abbiamo le squadre al completo, ci focalizzeremo sugli allenamenti e sul format di regata affinché i nostri velisti arrivino il più preparati possibile agli eventi di Barcellona”.