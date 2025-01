Vela, Caterina Banti e il post di “addio” sportivo a Ruggero Tita

Roma, 3 gennaio 2025 – Un lungo post di ringraziamento e l’augurio per le nuove e rispettive sfide sportive e professionali. Caterina Banti ha iniziato il 2025 con un lungo pensiero dedicato alla sua carriera plurimedagliata insieme a Ruggero Tita. La coppia d’oro, nel vero senso di questa espressione, del Nacra 17, non andrà infatti a caccia di nuovi titoli dopo il ritiro di Banti dall’attività agonistica annunciato lo scorso settembre al termine delle Olimpiadi di Parigi 2024.

In Francia però era arrivata la seconda medaglia d’oro a Cinque Cerchi che ad altre otto vinte in modo equo tra Europei e Mondiali. Ultimo successo insieme i Collari d’Oro al merito sportivo che sono rappresentati anche dalla prima della serie di foto postate dall’aletta del Circolo Aniene, corredate dal messaggio al suo compagno di vittorie:

“Dalla prima vittoria, l’Europeo del 2017, all’ultimo importante premio, i Collari d’Oro al Merito Sportivo, conquistati insieme! Voglio ricordare questi anni in un abbraccio con @ruggitita di affetto, stima, amicizia e professionalità. E un abbraccio virtuale con tutte le persone che hanno fatto parte di questo meraviglioso viaggio. Perché le vittorie si costruiscono insieme, con grande ed enorme dedizione, e si raggiungono grazie soprattutto alle difficoltà, che si superano con determinazione e lavoro di squadra. Siamo cresciuti come persone, come atleti, come equipaggio. Abbiamo onorato noi stessi e chi ha creduto e investito in noi. Non c’è espressione più vera del motto olimpico…PIÙ VELOCI, PIÙ ALTI, PIÙ FORTI INSIEME. Ora è tempo che entrambi prendiamo nuove strade. GRAZIE RUGGI PER QUESTI ANNI ASSIEME”.