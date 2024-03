Vettel guarda a Le Mans e prova la Porsche: “È stato divertente”

Bologna, 27 marzo 2024 – Sebastian Vettel alla 24 ore di Le Mans? Per ora è solo una timida idea, ma chissà che non possa diventare più concreta. La rinnovata categoria della Hypercar, che l’anno scorso ha visto la vittoria di Ferrari dopo cinquant’anni, ha ritrovato tanti marchi prestigiosi, tra questi pure Porsche che punta al successo. Una delle vetture sarà affidata al Team Penske, noto per le corse americane, soprattutto la Indy, e ieri ad Aragon è andata in scena una giornata piena di test per la vettura che poi gareggerà in Francia. Trentasei ore di preparazione per la vettura Hypercar Porsche che è scesa in pista con i suoi equipaggi di punta e i piloti ufficiali del Wec Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki sulla vettura numero 5 e Kevin Estre, Andre Lotterer e Laurens Vanthoor sulla numero 6, ma c’era anche l’ex campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel assieme a Thomas Preining, campione 2023 del DTM.

Un lungo test per Seb che è salito in vettura al mattino percorrendo ben 581 chilometri senza alcun problema di sorta, di fatto dimostrando di poter inserirsi bene nella nuova categoria. Per ora si è trattato di una prova e non c’è nessuna ufficialità di una sua partecipazione a Le Mans, ma non è escluso che la collaborazione possa andare avanti concretamente e portare Vettel a diventare avversario della Ferrari campione nel 2023 e sua ex scuderia in Formula 1. Positive le prime impressioni del pilota tedesco, che tra l’altro si ritroverebbe sulla Sarthe contro il suo grande amico Mick Schumacher, figlio di Michael. “E’ stato divertente - le parole di Vettel - Tengo d’occhio altre discipline motoristiche e conosco molti piloti del WEC e la curiosità era talmente grande che mi è venuta l’idea di testare personalmente la macchina. Ringrazio Porsche per l’opportunità che mi ha dato nel provare la 963”. Come detto, per ora si tratta solo di un test, ma ci possono essere le basi per portare avanti il progetto e inserire Vettel in uno dei team Porsche a Le Mans, in una sfida che coinvolgerà altre big come Toyota, BMW, Cadillac e Alpine (la squadra proprio di Mick Schumacher): “E’ stato divertente guidare la 963, per prima cosa ho dovuto abituarmi alla novità e trovare ritmo, poi la guida è diversa con un tetto sopra la testa, così come per la gestione del peso e degli pneumatici, ma i piloti Porsche sono stati molto gentili e mi hanno facilitato la vita” l'analisi di Seb. Porsche, tra l’altro, è in testa al WEC dopo la prima gara in Qatar con il successo di Penske con Estre, Lotterer e Vanthoor davanti al team Jota con Stevens, Ilott e Nato, con Ferrari quinta con il team Af Corse di Kubica, Shwartzman e Ye, mentre Molina, Fuoco e Nielsen hanno chiuso settimi e Pier Guidi, Calado e Giovinazzi solo tredicesimi. Il calendario del campionato ora prevede la sei ore di Imola il 21 aprile, poi la sei ore di Spa l’11 maggio e la 24 ore di Le Mans il 15 e il 16 giugno.