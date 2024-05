Vittorie di De Luca e Previtali in gare “due stelle”. Camilli in barrage ad Amburgo, biglietto da visita per Roma

A dieci giorni dal Csio di Roma-Piazza di Siena il focus è sugli azzurri convocati dal c.t. Marco Porro. A cominciare da Emanuele Camilli (foto Argenziano, Odense Odeveld), binomio di punta nella Nazionale durante l’evento capitolino, che sarà anche l’unico a rappresentare il salto ostacoli italiano all’Olimpiade. Il genero di Paul Shockemoehle, “mostro sacro” germanico la cui scuderia è nota in tutto il mondo, ha gareggiato in Germania, dove risiede, partecipando al “cinque stelle” di Amburgo, e nel GP (h.1, 60 m) è andato in barrage chiudendo con 0/4 la selettiva gara vinta dall’asso brasiliano Mansour (Miss Blue) davanti all’elvetico campione d’Europa Guardat (Lancelotta) e al tedesco Thieme (Dsp Chakaria). Tutti con doppio netto come altri tre binomi (48 partenti, 2 eliminati, 5 ritirati). Camilli non ha forzato e ha chiuso 10° su 13 concorrenti ammessi al secondo giro. In tale consesso la sua è una prova positiva che, nonostante la toccata in barrage, dimostra la competitività del binomio. Altri “big” azzurri hanno preferito lasciare tranquilli i soggetti di punta, scegliendo competizioni a “due stelle”. Come De Luca, che a Kronenberg ha impiegato Dirka de Blondel vincendo il GP di 1,45 m. Ecco gli esiti di altri convocati per Pds: Giacomo Bassi, doppio zero e 4° posto nel GP “quattro stelle” (h. 1,55 m) di Montefalco, su Find Touch e non con Cape Cod, cavallo che porterà a Roma. Nella stessa gara 0/4 di Bucci su Hantano. Poi a St. Tropez Pisani 4 penalità al “base” e 6° posto su Oliver van’T Heike. Gianpiero Garofalo (Gasphar) 3° nel GP “tre stelle” di Eindhoven (1,55 m). Infine una bella vittoria ce l’ha regalata chi a Roma non andrà: Roberto Previtali (Esteban de Hus) nel “due stelle” di Thessaloniki, Grecia (1,45 m), nel quale Messersì (Lady Royal Fortuna) ha concluso al 3° posto e Ilaria Zenobi (Narcis Van Dorperheide) al 5°. Insomma, risultati incoraggianti, ma fare pronostici sugli azzurri a Piazza di Siena resta difficile.