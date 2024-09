Vittozzi riparte dopo la Coppa del mondo: “Ripetersi è più difficile, ma sto bene”

Sappada, 19 settembre 2024 – Lisa Vittozzi nella storia del biathlon italiano esattamente come Dorothea Wierer. La sappadina ha vinto la scorsa coppa del mondo e sarà la donna da battere nella stagione 2024/2025, con vista su Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi casalinghe. Lisa ha passato una estate a riposarsi dalle fatiche dell’anno scorso, ha chiuso letteralmente stremata, ma la preparazione è andata bene e già sugli skiroll a Dresda ha piazzato la prima vittoria. Ripetersi è sempre più difficile, ma questa non è una ossessione per Vittozzi che è tornata a volare proprio quando è riuscita a liberare la mente. Soprattutto a livello mentale ha lavorato Lisa negli anni e grazie a questo ha sbloccato il suo talento, che è innato come dimostrato tra mondiali e coppa del mondo. E poi c’è Sappada, la sua culla di tranquillità.

Vittozzi: “Voglio migliorare, ma senza ansie”

Un periodo di stacco nella sua Sappada, dove uno degli sponsor ha contribuito alla realizzazione di uno chalet che permetterà a Vittozzi di ritemprarsi e al tempo stesso allenarsi, mantenendo sempre quella serenità mentale che è alla base di ogni prestazione sportiva di livello. L’obiettivo è continuare a progredire, ma senza l’assillo di doversi ripetere o dimostrare qualcosa a qualcuno. Ci si allena al meglio, si dà il massimo, ma sempre tenendo la testa libera dai pensieri. Lisa aveva poi bisogno di recuperare fisicamente dopo il durissimo finale di stagione: “Per un mese ho faticato ad alzarmi dal letto, ma ora sto bene e sono contenta di aver ripreso una buona forma – le sue parole a Neveitalia – La preparazione è andata bene e senza infortuni, a parte qualche malanno di stagione, ora spero di poter rifinire la forma per l’inizio della stagione”. Fisicamente Vittozzi è in ripresa ed è in linea con la tabella di marcia, ma molto passa anche dagli aspetti psicologici, soprattutto quando viene richiesto di ripetersi: “Vincere è sempre più facile che ripetersi, ma non è un assillo per me. Per ora sono soddisfatta”. E ora c’è anche il nuovo chalet: “Nel tempo libero ho bisogno di ritrovare le energie e Sappada mi ricarica. Certo tranquillità ed equilibrio e qui si è immersi nel silenzio della natura”. Rimanendo in tema di sport invernali c’è stato invece un ripensamento. Christopher Neumayer, 32enne discesista di Salisburgo, ci ha ripensato e tornerà in gara dopo aver salutato tutti a gennaio sulla Streif. Aveva deciso di ritirarsi, dopo due gravi infortuni nel 2019 e nel 2021, ma in estate ha cambiato idea: “Mi sono divertito in allenamento e ho capito che non sono ancora pronto per lasciare lo sci agonistico. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione”, le sue parole.