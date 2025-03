Volley B, delusione per il Gruppo Lupi. Sconfitta casalinga contro il Camaiore

Tutto come previsto in B, almeno per l’alta classifica. La capolista Codyeco Lupi, che sabato scorso ha osservato il proprio turno di riposo, è stata agganciata in vetta ((52 punti) dal Camaiore. I versiliesi hanno vinto per 3-1 a Pontedera, superando come da pronostico un Gruppo Lupi sempre più coinvolto nella lotta per la permanenza in categoria. Ciò nonostante, i santacrocesi in virtù del miglior quoziente set, mantengono il primo posto, dopo un filotto di cinque successi consecutivi. Al terzo posto c’è il Sassuolo (50) vittorioso sulla Spezia. Queste tre squadre si contenderanno le prime due poltrone per la disputa dei play-off per la promozione in A3. Il Gruppo Lupi di Pontedera è stato dunque sconfitto di nuovo, stavolta in casa dal Camaiore, restando al quart’ultimo posto, da solo. I bianconeri di coach Andrea Francesconi, si sono imposti con i seguenti parziali: 18-25; 27-25; 20-25; 20-25. I pontederesi non sono riusciti neppure a conquistare un punto, muovendo minimamente la classifica. Non è stato così per il Cecina (avversario principale del Gruppo Lupi per la salvezza), che ha strappato un punto al Cus Genova in trasferta, portando a più tre il vantaggio sul team di Pontedera. Questo perde quando deve perdere, vale a dire nelle gare più ostiche e perde anche quando non dovrebbe perdere. Nelle ultime tre gare Nicotra e soci hanno conquistato un solo punto, a Fiorano Modenese, in casa della Spezzanese. Questa, da par suo, è andata a vincere per 3-2 a Castelfranco di Sotto, imponendo un brusco e inatteso stop alla Toscana Garden Arno. I biancoverdi hanno ceduto con i seguenti parziali: 23-25; 21-25; 25-23; 21-25; 14-16. Gara equilibratissima, castelfranchesi fermati proprio nel momento in cui era nei loro voti compiere il definitivo salto di qualità.

Invece Fantauzzo e compagni hanno perso una grossa occasione, facendo un solo punto. Sabato prossimo i castelfranchesi del tecnico Max Piccinetti osserveranno il turno di riposo, per cui sarà sempre più difficile migliorare l’attuale nona posizione. I modenesi di Spezzano sembrano così togliersi dalla bagarre per evitare il quart’ultimo posto.

Marco Lepri