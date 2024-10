Volley. C’è il derby Timenet - Montelupo. Montesport impegnata in trasferta

La Montesport torna stasera in Emilia per la terza giornata del campionato di Serie B1 femminile, andando al palasport di San Giorgio Piacentino per incontrare le locali della Pallavolo S.Giorgio PC. Le emiliane hanno due punti in classifica contro lo zero delle montespertolesi. Bisogna però dire che le ragazze di Barboni hanno incontrato due squadre molto forti, mentre le emiliane hanno vinto una sola partita per 3-2 in casa. Arbitreranno Minelli e Mezzadri. Domenica la Pallavolo I’ Giglio di Castelfiorentino è in trasferta a Firenze dove, al Palacoverciano di via De Robertis, incontrerà le locali della Florenzo SRL Le biancorosse hanno un solo punto in classifica, mentre le avversarie hanno già quattro punti che le colloca in una posizione tranquilla. Le castellane partono ben decise a rifarsi della delusione di sabato scorso quando andarono molto vicine alla vittoria fuori casa. Arbitreranno Scarpitta e De Luca. In serie C femminile la Timenet Empoli stasera è impegnata nel derby con la Montelupo Città della Ceramica al PalAramini alle 21. Le giallonere dopo due partite sono a punteggio pieno, mentre le biancoblu sono ancora a zero punti. Il pronostico è orientato per le empolesi ma i derby, si sa, sono partite particolari che possono portare a sorprese. Arbitrerà Pranzini.

L’A.p. Pallavolo Certaldo è impegnata oggi pomeriggio, alle 18, al PalaBoccaccio di Viale Matteotti, ospitando la Olimpia Poliri di Firenze. Ambedue le squadre hanno tre punti in classifica e cercheranno quindi di guadagnare posizioni per un campionato più tranquillo. Arbitrerà Neri. Questa sera, alle 21, le bianconere del Fucecchio, seconde in classifica, avranno lo scontro diretto con la prima del Girone, la Sales Volley di Firenze, finora imbattuta. Sarà sicuramente una partita per la quale le fucecchiesi avranno bisogno del loro pubblico. Arbitrerà Fabbri. In campo maschile, oggi pomeriggio, alle 18, i bianconeri del Jolly Fucecchio saranno in traferta a Livorno dove, alla Palestra dei VV.FF. a Via Campania, incontreranno Ia Tomei Livorno. I livornesi sono ultimi in classifica senza punti, i fucecchiesi hanno 4 punti. I bianconeri partono per conquistare l’intera posta e riprendere il cammino verso la vetta della classifica. Arbitreranno Ciurli e Nannicini.