VOLLEY. Colombiera e Vdm si sfidano nel derby

Concluso il girone d’andata il campionato di B si ferma per la canonica sosta. In Serie C maschile si disputerà la 10ª giornata con la Vdm Mulattieri impegnata nel turno casalingo contro il Colombo Genova oggi pomeriggio alle 18 Sul versante femminile (Serie C) la Pallavolo Futura sarà ospite della prima della classe Normac stasera alle 21 nel 12° turno. In Serie D sul fronte femminile la capolista Rainbow La Spezia Volley difenderà il proprio primato nella sfida in esterna contro la Normac Avb Genova oggi alle 17.30. Trasferta anche per il Volley Santo Stefano di Magra contro l’Asd Scuola di Pallavolo Carasco questo pomeriggio alle 17. Il Volley Colombiera, invece, scenderà in campo domani sera alle 20 in casa del Cus Genova. Sul versante maschile occhi puntati sul derby Volley Colombiera-Vdm la Spezia Steel che andrà in scena stasera alle 21 alla palestra di Ameglia. La Pallavolo Futura sarà ospite dell’Admo Lavagna domani alle 19 al palazzetto ’Parco Tigullio’.

Ilaria Gallione