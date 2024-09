Volley femminile e maschile. La Coppa Marche apre l’anno di Serie C e Serie D. Nel weekend in campo 12 squadre della provincia

È iniziata ufficialmente la stagione del volley minore. Prima che comincino i campionati, le squadre rodano i motori con la Coppa Marche, femminile e maschile, che è l’antipasto dell’anno delle competizioni. A sfidarsi sono le formazioni di serie C e D del nostro territorio, che nella scorsa settimana hanno disputato il primo turno del torneo, utile per avere spunti in vista dell’inizio del campionato, ma è anche per conoscere le squadre avversarie, anche se in questa fase fase ancora incidono su giocatori e giocatrici il lavoro atletico e di pesi fatto in palestra.

Femminile. Sono sette i gironi in cui è suddivisa la Coppa Marche al femminile, di cui quattro (A, B, C e D) coinvolgono squadre della provincia di Pesaro e Urbino. Ecco i risultati del primo turno. Girone A: Pallavolo Fabriano - Drinks Service Fermignano 3-2 (25-21, 25-8, 21-25, 18-25, 15-13), Volley Urbania - Gioca Volley Team Urbino 3-2 (25-20, 25-15, 17-25, 16-25, 15-10), riposa Cope-Cesaroni Acqualagna. Classifica: Fabriano 2, Urbania 2, Urbino 1, Fermignano 1, Acqualagna 0*. Girone B: Virtus Fano D - Glasstech Volley Pesaro 2-3 (15-25, 28-26, 26-24, 18-25, 13-15), Metal Fly Colli al Metauro - Line Office Real Bottega Volley 1-3 (19-25, 10-25, 25-22, 17-25), Ferri Distribuzione Adriatica Fano - Real Uau Volley San Costanzo si giocherà il 2 ottobre. Classifica: Bottega 3, Pesaro 2, Virtus D 1, Adriatica 0*, San Costanzo 0*, Colli al Metauro 0. Girone C: Apav Calcinelli-Lucrezia - Nuova Pallavolo Collemarino D 3-0 (25-13, 25-22, 25-15), Us Pallavolo Senigallia - Pieralisi Volley Jesi 3-0 (25-18, 25-14, 25-6), Tris Beauty Filottrano - Virtus Fano 1-3 (21-25, 17-25, 25-20, 17-25). Classifica: Senigallia 3, Calcinelli-Lucrezia 3, Virtus 3, Filottrano 0, Collemarino D 0, Jesi 0. Girone D: Nuova Pallavolo Collemarino - Treiese Volley 3-0 (25-16, 25-20, 25-22), Sifer Castelfidardo - Rutthen Futura Tolentino 3-1 (22-25, 25-22, 26-24, 25-19), Blu 3 Professional Castelferretti - Sa.per.volley Bcc Pergola & Corinaldo 3-0 (25-10, 25-20, 25-21). Classifica: Castelferretti 3, Collemarino 3, Castelfidardo 3, Tolentino 0, Treiese 0, Pergola Corinaldo 0.

Maschile. Nella coppa maschile sono cinque i gironi, di cui due (A e B) riguardano squadre della provincia. Girone A: Volley 3 Belvedere Ostrense - Arbo Borgovolley Fano 0-3 (17-25, 10-25, 20-25), Virtus Fano - Montesi Pesaro si giocherà il 28 settembre. Classifica: Arbo Borgovolley 3, Pesaro 0*, Pesaro 0*, Volley3 0.

Girone B: Valvolley Valentini Casteplanio Pianello Vallesina - Frezzotti Trasporti Belvedere Ostrense 1-3 (13-25, 21-25, 27-25, 24-26), Ets Engineering Pergola - Pallavolo Sabini Castelferretti 3-1 (25-17, 25-20, 19-25, 25-21), riposa Jesi Volley & Sport. Classifica: Belvedere Ostrense 3, Pergola 3, Jesi 0*, Castelferretti 0, Valvolley 0.

(*una partita in meno)

b. t.