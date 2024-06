Volley Team Lunigiana. Cattaneo direttore tecnico

Francesco Cattaneo è il nuovo direttore tecnico del Volley Team Lunigiana che si appresta a giocare il campionato di Serie C Toscana. Dopo la vittoria del campionato di prima divisione femminile senza nemmeno una sconfitta nella stagione 2022/23, il settimo posto in classifica con 35 punti nel campionato di serie D Toscana della stagione appena conclusa, il Consorzio Volley Team prova a riportare in Lunigiana la massima categoria regionale: nella stagione 2024/25 parteciperà al campionato di serie C femminile Toscana. L’obiettivo principale del Consorzio resta comunque quello di valorizzare il settore giovanile, proprio per questo il Volley Team lunigiana ha messo a segno un colpo importante per quanto riguarda l’organizzazione tecnica con l’ingresso nei propri quadri di Francesco Cattaneo, direttore tecnico, che avrà il ruolo di consulente per il coordinamento e la formazione dell’area tecnica sia per il settore giovanile che per la prima squadra. Classe ’77, livornese di nascita, ma milanese di adozione, ha lavorato nelle ultime sedici stagioni all’interno di Vero Volley Monza. Cattaneo, laureato in Scienze Motorie all’Università di Firenze e con un Master in Executive in Management nello Sport conseguito alla Bocconi di Milano, ricoprirà questo ruolo fondamentale per la crescita di tutto il settore, specialmente quello giovanile, instaurando un rapporto continuo con gli allenatori delle varie squadre.

Per lui curriculum di prim’ordine con oltre venti anni di esperienza come allenatore, rivestendo per sei stagioni il ruolo prima di viceallenatore e poi di head-coach della prima squadra maschile in Superlega. In campo giovanile ha conquistato 9 titoli regionali raggiungendo per tre volte la finale Scudetto. Dopo gli anni da allenatore sul campo ha rivestito per sei stagioni il ruolo di direttore tecnico e di direzione generale del settore giovanile portando avanti anche i rapporti con le società del Vero Volley Network. È proprio da qui che è nata una reciproca stima e per il Volley Team Lunigiana, una possibilità di avere nel proprio staff una figura di livello nazionale che possa aiutare la società e di conseguenza tutto il movimento a crescere e migliorarsi.

"Essere riusciti ad inserire nello staff un’eccellenza come Francesco – afferma il presidente Manuel Buttini – è per noi motivo di orgoglio e questo permetterà un’ulteriore crescita del settore giovanile ma non solo. Per gli allenatori sarà stimolante potersi confrontare con un tecnico di primissimo livello migliorando la propria formazione e la metodologia di lavoro. Questo conferma ancora una volta l’intenzione di alzare la qualità globale di tutta l’attività, dal minivolley alle prime squadre, ponendo basi importanti per lo sviluppo societario non solo a livello sportivo. La scelta di partecipare al campionato di Serie C Toscana è una scommessa che assieme alle Società consorziate come Volley Pontremoli, Olimpia pallavolo Villafranca e G.S Lunigiana Volley ha come unico scopo di riportare in Lunigiana una squadra che appassioni allo sport della Pallavolo tanti giovani".