Vuelle stoppata dal ferro: a Forlì il primo test

Unieuro Forlì

71

VL Pesaro

70

71 - 70 (21-24; 21-11; 14-15; 15-20)

Unieuro Forlì: Harper 6, Dawson 9, Pollone 5, Gaspardo 13, Del Chiaro 6, Parravicini 7, Cinciarini 13, Pascolo 4, Magro 5, Pinza 3, Tavernelli n.e. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.

VL Pesaro: Petrovic, Meretto 2, Parrillo, Comis, Imbrò 7, De laurentiis 4, King 5, Bucarelli 12, Lombardi 8, Zanotti 11, Ahmad 21. All.: Stefano Sacripanti. Ass.: Baioni e Pentucci.

Tra la Vuelle Pesaro e la finale del quadrangolare di Lignano Sabbiadoro - ’Memorial Bortoluzzi’ c’è di mezzo il ferro, quello che stoppa Imbrò dal segnare il terzo tiro libero consecutivo (assegnati per fallo subito su tentativa di tripla) a 5 secondi dalla fine e consegna il successo a Forlì nell’esordio del torneo. In realtà, Pesaro, che pure era stata avanti per tutto il primo quarto, per poi andare sotto e tornare a contatto nell’ultima frazione, aveva già in precedenza fallito più volte l’aggancio e il sorpasso ai danni dei romagnoli, vincenti, alla fine, per 71-70.

Sul pronti-via è Pesaro a scavare il break iniziale di 4-15, propiziato da tre bombe consecutive in apertura. Poi coach Martino registra prima di tutto la difesa e Forlì esce dal time out con la tripla di Pollone, che apre il contro-break romagnolo. Nel finale di primo quarto sono Cinciarini e Parravicini a confezionare l’avvicinamento, che, in apertura di secondo quarto, si tramuta in sorpasso. Le squadre vanno al riposo sul 42-35 per i romagnoli.

Nel secondo tempo Pesaro appare meno brillante fisicamente e Forlì la imbriglia in difesa. Il punteggio si abbassa e i biancorossi trovano da Magro il 51-41, massimo vantaggio, ritoccato da Parravicini con il libero del 52-41 a 2’33’’ dall’ultimo mini-intervallo. La tripla di Imbrò però risveglia i marchigiani. L’ultimo quarto si apre con il canestro di Gaspardo e la bomba di Cinciarini che mettono 9 punti fra le due formazioni. Ahmad risponde dall’arco dopo una doppia stoppata di Gaspardo su Lombardi e lo stesso Ahmad, ma dall’altro lato Forlì non trova il canestro mentre Pesaro si porta sul -3. Il punteggio stalla sul 61-58. A 5’30’’ dalla sirena, il quarto fallo di Del Chiaro manda in lunetta Bucarelli che porta i marchigiani sul -2. Ahmad centra dalla lunga il 63-62 dopo il bel piazzato dalla media di Pascolo, mentre a 3’40’’ Dawson imbuca il 65-62. Il finale è punto a punto, fino al 67-66 segnato da Ahmad. Pesaro prova a costruire ma il fallo sistematico premia i romagnoli, con Harper freddo nel rispondere ad Ahmad stesso e centrare il 71-68 a 15’’ dalla sirena. Dopo 5’’ Imbrò va in lunetta per 3 liberi, ma il terzo è fuori. Oggi la Vuelle giocherà la finale 3-4 posto alle 17.