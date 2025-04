Wec a Imola, magnifica pole di Valentino Rossi nelle Lmgt3

Imola, 19 aprile – La firma del Dottore. Il numero 46 in pole. A Imola arriva l’exploit di Valentino Rossi a bordo della sua BMW M4 GT3 Evon. 46 del Team Wrt. E’ la prima volta che Vale si qualifica davanti a tutti nella seconda categoria del Wec, il mondiale endurance che l’ha visto esordire nella scorsa stagione. Da applausi il giro di Rossi, con un eloquente tempo di 1’42”355 che vale il primo posto in griglia, 306 millesimi davanti alla Lexus RC F GT3 numero 87 di Clemens Schmid e all’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 numero 27 di Zacharie Robichon. Valentino ieri aveva detto di temere un po’ la pioggia, e sotto il sole di oggi ha potuto dare sfoggio della sua classe. Domani, nella 6 Ore, potrà ripetersi andando a caccia del grande risultato. Poi verranno le tappe di Spa e quella regina di Le Mans: un grande sogno del grande campione delle due ruote che detta legge anche al volante. Con la Bmw del Team Wrt le cose vanno bene e si sta parlando del rinnovo del contratto. Intanto, Valentino si gode Imola, dove ha già ricevuto l’abbraccio dei tifosi nella preview della 6 Ore giovedì e nel giorno delle libere, ieri. L’anno scorso arrivò terzo e c’è da giurare che ora un piazzamento simile non gli basti. Le previsioni per domani (partenza ore 13) mettono possibile pioggia solo in serata, e le condizioni potrebbero essere quindi quelle favorevoli per una gara d’assalto, senza troppe incognite.