Wierer, altro che ritiro dal biathlon: “Voglio arrivare fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina”

Bolzano, 8 maggio 2024 – "L'ultimo anno è stato molto difficile per me, mi sono presa due mesi di stacco, mi sono riposata, ho riflettuto molto. Alla fine mi sono resa conto sarebbe stato un peccato chiudere questa parte della mia vita e della mia carriera che mi ha vista protagonista per tanti anni, ho parlato con il presidente Roda, con la Guardia di Finanza, con il mio staff, c'è la volontà di proseguire fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina".

Lo ha dichiarato la biatleta italiana Dorothea Wierer durante l'incontro coi giornalisti per parlare del suo futuro. "Non è stata una decisione semplice, abbiamo già concordato la pianificazione, abbiamo già programmato l'estate, ho cominciato da oggi ad allenarmi col mio solito gruppo per arrivare all'appuntamento in forma", ha aggiunto.

Wierer, altoatesina di Rasun-Anterselva, ha vinto in carriera tre bronzi alle Olimpiadi, poi quattro ori, cinque argenti e tre bronzi ai Mondiali. Ha trionfato nella Coppa del Mondo generale di biathlon nel 2019 e nel 2020 e ha conquistato quattro Coppe di specialità.