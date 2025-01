Wing for Life a Milano e Ravenna, si corre per l’inclusione

Scalda i motori l’organizzazione della "Wings for Life World Run", il più grande evento benefico di corsa al mondo in cui ancora una volta al centro troviamo il binomio perfetto tra inclusione e sport. L'edizione 2025 vedrà protagoniste le città di Milano e Ravenna, con la manifestazione che si svolgerà rispettivamente nel centro storico del capoluogo lombardo e nella cornice del meraviglioso parco Teodorico del centro romagnolo. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto integralmente a supporto della ricerca scientifica sulle lesioni al midollo spinale. Per partecipare e divertirsi nel correre insieme a favore di chi ha più bisogno, occorre però decidersi in fretta: infatti chiunque volesse partecipare deve innanzitutto scaricare l'applicazione gratuita dedicata collegandosi al sito ufficiale dell'associazione organizzatrice, ma soprattutto prenotarsi nel periodo compreso tra il 24 e il 31 gennaio, a partire dalle ore 11. Una volta iscritti si potrà decidere il luogo di partecipazione in base alle proprie esigenze. Una delle peculiarità in merito all'edizione 2025 riguarda la possibilità di essere accompagnati durante il proprio percorso, in quanto chiunque deciderà di partecipare riceverà in omaggio un voucher per un ingresso gratuito da condividere con una persona amica, ma con il vincolo di poterlo utilizzare soltanto nell'arco di una settimana a partire dal momento dell'iscrizione. La partecipazione è gratuita, ma soprattutto accessibile a tutti partendo da atleti professionisti e corridori amatoriali, fino a principianti assoluti, con la possibilità di partecipare anche a chi siede su carrozzina a rotelle. Non c'è un traguardo prestabilito, ma solo la voglia di condividere un momento unico e dare così un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. La "Wings for Life Run" offre anche la possibilità a chiunque vi partecipi di incontrare personaggi illustri: infatti durante le ultime edizioni personaggi quali Gianluca Gazzoli, Massimo Caputi e Gigi Datome hanno partecipato alla corsa di beneficenza.