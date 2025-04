World Team Trophy: la squadra azzurra punta a Milano Cortina 2026

Dai campionati mondiali di Boston, terminati il 29 marzo, la squadra azzurra è tornata con nove carte olimpiche in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026. A meno di un anno dalla rassegna dai cinque cerchi, gli azzurri non si fermano e si preparano per il team event olimpico - dove sognare la medaglia non è così utopico - grazie al World Team Trophy. Parte oggi a Tokyo, in Giappone, fino a domenica, la competizione a squadre che si svolge ogni due anni e che quest’anno decreta la fine della stagione. Oltre l’Italia altre cinque le nazioni partecipanti: Canada, Francia, Georgia, Giappone e Stati Uniti. Ogni squadra schiererà otto atleti, ovvero due uomini, due donne, una coppia di artistico e una di danza. A rappresentare i colori lombardi l’argento continentale di quest’anno, il brianzolo Nikolaj Memola (nella foto) nel singolo (con lui presente anche Daniel Grassl) e le coppie formate da Sara Conti e Niccolò Macii, bronzo a Boston, Charlene Guignard e Marco Fabbri. In chiave femminile ci saranno, invece, Lara Naki Gutmann e la 18enne bolzanina Anna Pezzetta dell’Icelab di Bergamo. Tra i favoriti, figurano gli Stati Uniti che hanno brillato e fatto incetta di titoli ai Campionati del Mondo e il Giappone. A scendere per prime sul ghiaccio le coppie di danza con la Rhythm Dance.

Giuliana Lorenzo