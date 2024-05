X Martiri, Bigoni decisivo. Ripescaggio molto vicino

EDELWEISS JOLLY

x martiri

EDELWEISS JOLLY: Stella, Bottini, Grotti, Trinchese, Valboni, Frabetti, Morandi, Arfelli, Sanchez, Bucci, Baudino. A disp. Pecora, Chiandini, Sansovini, Fabbri, Biserni, Kara, Griolin, Pellegrino, Lanuku. All. Bertacini.

X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, Meli, De Cristofaro, Pallara, Bigoni, Panzetta, Manfredini, Gessoni (65’ Pavinato), Evali. A disp. Ferrigato, Bonaguro, Tolè, Perinelli, Punzetti, Marku, Salvi, Veronesi. All. Bolognesi.

Arbitro: Alessandro Delucca di Bologna.

Marcatore: 87’ Bigoni.

La X Martiri è l’ottava stella delle ferraresi che il prossimo anno prenderanno parte al campionato. Ieri la formazione di Porotto ha vinto di misura il primo quarto di finale, un risultato che dovrebbe dare buone possibilità di ripescaggio, anche se non si sa mai, visto quello che era successo l’anno scorso con la Centese. Secondo indiscrezioni i posti utili sarebbero sei, ed essendo i ferraresi arrivati nei primi quattro, il più sarebbe fatto.

Domani pomeriggio saranno eseguiti i sorteggi per l’abbinamento delle semifinali. Nello spareggio play off del proprio girone i biancazzurri avevano superato l’ostinata resistenza del Persiceto, ma erano serviti i tempi supplementari e la superiorità numerica.

Sul campo di Meldola la X Martiri ha ottenuto il pass per la semifinale grazie a un gol di Bigoni nel finale, lo stesso giocatore che aveva timbrato nel turno precedente. E dire che non era al meglio, una fastidiosa tallonite rischiava di tenerlo ai box, ma "Bigo" ha stretto i denti. Nel primo tempo meglio gli uomini di Bolognesi, pericolosi con Evali e Bigoni, in entrambe le occasioni Stella ci mette una pezza. Nel finale di tempo brivido nell’area biancazzurra, in mischia per poco l’Edelweiss non sblocca il risultato. All’inizio del secondo tempo parte meglio la formazione romagnola, ma senza costruire occasioni vere occasioni da rete. Dal 10’ in poi si viaggia sul filo dell’equilibrio, fino a quando Bigoni all’87’ si incunea in area, chiama il portiere all’uscita e lo trafigge. Ed è festa grande.

Franco Vanini