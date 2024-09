Xterra, i big del triathlon si sfidano sul lago di Molveno

Molveno (Trento), 24 settembre 2024 - Tutti i migliori atleti del mondo saranno riuniti in un’unica competizione: l’XTERRA World Championship che andrà in scena a Molveno, in Trentino, dal 26 al 29 settembre.

Un fiume di adrenalina, tanta fatica e un mare di emozioni animeranno una battaglia all’ultima discesa alla ricerca del titolo più ambito, quello di Campione del Mondo di triathlon off-road. Saranno oltre 1.100 gli atleti (70 per cento uomini) in rappresentanza di ben 55 nazioni. Molti gli italiani in gara, infatti la crescita del cross oltre a quella del triathlon ha visto emergere talenti che rappresentano una realtà nelle top ten europee e mondiali. A fare la voce grossa per i nostri colori saranno in particolare Marta Menditto e Michele Bonacina.

“Questo è considerato uno degli eventi sportivi più impegnativi al mondo dal punto di vista fisico e mentale – spiegano gli organizzatori -: competere a questi livelli richiede una lunga preparazione fatta di pianificazione, disciplina, passione e dedizione”.

Nuoto nelle acque cristalline del lago più bello d’Italia, mountain bike per finire con la corsa sempre in mezzo ai boschi e su e giù per le montagne delle Dolomiti.

Il weekend ospiterà anche una serie di appuntamenti collaterali per conoscere questa disciplina e per scoprire quella che è considerata la location ideale per gli amanti degli sport outdoor.

Nel 2022 la finale mondiale del più famoso circuito di cross triathlon, nato nel 1996, aveva lasciato la sua casa di origine, ovvero le spumeggianti sponde delle Hawaii, per approdare sulle rive del Lago di Molveno, per la prima volta in Italia. E lì finora è rimasto suscitando un grande interesse anche a livello internazionale da parte di appassionati e non.