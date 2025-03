Zaynab Dosso vince l’argento ai Mondiali indoor di atletica in Cina L’oro sui 60 metri piani sfuma per soli due centesimi di secondo, pagando una partenza non delle migliori. Ma l’atleta azzurra di Rubiera, già campionessa d’Europa due settimana fa, migliora il bronzo iridato del 2024 a Glasgow e ottiene un altro grande risultato di prestigio