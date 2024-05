Zè Maria, Di Chiara e Cornacchini spingono i biancorossi

Gli ex grifoni fanno il tifo per il Perugia, alla vigilia dei play off. "Spero che il Perugia ritorni il più in alto possibile. E’ il mio desiderio", confida Zé Maria. Per Giovanni Cornacchini "I playoff sono un’incognita, se la squadra sta bene può finire bene. Bisogna, soprattutto, avere un’ottina condizione fisica. Il Perugia ha qualità, ma servirà anche un po’ di fortuna". Per l’ex giocatore e dirigente del Grifo, Alberto Di Chiara "Ai playoff servirà lo slancio. Nel calcio sono sempre i risultati quelli che contano. Si dovrà puntare al massimo, provare a raggiungere quello che spetta al Perugia".