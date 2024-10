A2 maschilE. L’Urania con Rieti nell’infrasettimanale: "Per il riscatto ci serve lucidità»

BASKET

Le squadre lombarde di Serie A2 scendono in campo per la quinta giornata del campionato Old Wild West, secondo turno infrasettimanale della stagione. L’Urania Milano ospita la Real Sebastiani Rieti al PalaLido alle 21. Coach Cardani (nella foto) sottolinea l’importanza del match: "Dobbiamo riscattarci dopo la dura sconfitta contro Rimini e ritrovare energie per una partita che si preannuncia molto difficile". Orzinuovi affronterà proprio Rimini alle 20.30, Ciani mette in guardia: "Affrontiamo una squadra imbattuta, serviranno lucidità e concentrazione per tutta la partita, senza i cali di tensione che ci hanno penalizzato di recente".

Anche Cantù sarà impegnata alle 20.30, in trasferta contro Tezenis Verona, nel match di cartello:"Verona è una squadra molto solida, con giocatori esperti e giovani promettenti, sarà un match molto complicato". commenta Brienza. Alle 21, Vigevano sfiderà HDL Nardò. Il presidente Spaccasassi ha spiegato: "Sarà fondamentale vincere, dovremo entrare in campo con grande durezza per non lasciare nulla di intentato". Infine, Cremona sarà impegnata alle 20:45 sul campo di Livorno, con coach Bechi che invita i suoi a non sottovalutare l’avversario: "Livorno è una squadra solida, dovremo mantenere alta l’intensità per tutti i 40 minuti."

Alessandro Luigi Maggi