A2, alle 20.30 contro una delle capoliste, la Effe cerca continuità dal successo su Orzinuovi. Cagnardi: "Sarà durissima, ma vogliamo fare un passo avanti». La Fortitudo a Cremona per prendere lo slancio definitivo

L’amore del popolo per i suoi colori. Si chiude con numeri record, da serie A di altissimo livello, la campagna abbonamenti della Fortitudo. Sono state 4567 le tessere stagionali staccate per le sfide interne della Effe, a conferma della smisurata passione che hanno i tifosi biancoblù per la propria strada. Merito per quello che la squadra ha fatto e sta facendo in campo, ma merito di una società che ha riportato entusiasmo, guidata da Stefano Tedeschi e che ha due validissime spalle nel vicepresidente Teo Alibegovic e il main sponsor e presidente del Consorzio Matteo Gentilini, ma in generale in uno staff dirigenziale che vive con passione e partecipazione le gesta della Fortitudo.

Un entusiasmo che quest’oggi la Fortitudo, impegnata alle 20.30 al PalaRadi di Cremona in casa della Juvi, dovrà cercare di tramutare in 2 punti per lasciarsi definitivamente alla spalle il momento difficile e proseguire sulla strada intrapresa mercoledì con Orzinuovi. Si gioca a Cremona, ma a guardare il tifo e la passione sembrerà di essere al Madison di Piazza Azzarita. In campo Matteo Fantinelli e compagni sono chiamati a una superprova contro una delle squadre che con Milano e Rimini guida attualmente la classifica in A2 e che sottocanestro ha due vecchie conoscenze della Effe come Barbante e Morgillo.

"Cremona è meritatamente a punteggio pieno, sono aggressivi in entrambi i lati del campo, merito di Bechi e di un gruppo di giocatori motivati e consapevoli - conferma coach Devis Cagnardi (foto) - Noi abbiamo vinto la nostra prima gara e la spinta dei tifosi ci ha permesso di reagire, assieme al carattere dimostrato dai miei giocatori. Ogni partita in trasferta sarà complicata e se nell’ultimo match a Rimini abbiamo sfiorato la vittoria, a Cremona vogliamo fare un passo in avanti, senza presunzione e con la volontà di superare gli alti e bassi che stiamo avendo all’interno della singola partita. Il lavoro che tutto il gruppo squadra sta svolgendo con impegno e abnegazione ci fa pensare di essere sulla giusta strada".

Diretta della sfida su Lnp Pass, radio-tv su Canale 88 Made in Bo e radio su Sanluchino. Nel weekend si gioca la quarta giornata di serie A2. Stasera oltre alla sfida del PalaRadi sono in programma Avellino-Vigevano e Rieti-Pesaro. Proprio a Pesaro, Stefano Sacripanti ha comunicato la volontà di lasciare la guida tecnica e il ruolo di General Manager per motivi personali.

Le altre gare: Udine-Cento, Avellino-Vigevano, Rieti-Pesaro, Nardò-Livorno, Orzinuovi-Piacenza, Rimini-Milano, Brindisi-Forlì, Cantù-Torino, Verona-Cividale.

La classifica: Cremona, Urania Milano e Rimini 6, Cividale, Orzinuovi, Cantù, Pesaro, Udine, Rieti e Forlì 4, Fortitudo Bologna, Cento, Verona, Torino, Avellino, Livorno e Vigevano 2, Piacenza, Brindisi e Nardò 0.